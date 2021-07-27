Двойной экс-чемпион UFC Конор Макгрегор ответил другому бывшему чемпиону промоушна Хабибу Нурмагомедову. Российский боец после победы Дастина Порье над ирландцем заявил, что добро всегда побеждает зло.

«Ковид – добро, а папа – зло?» – написал Конор, после чего удалил твит.

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Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020-го от последствий коронавируса.

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье во втором поединке за год. В январе он уступил во втором раунде техническим нокаутом, а в июле проиграл после перелома ноги и остановки врачом в первом раунде.

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