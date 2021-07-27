Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к бразильцу Рафаэлу Дос Аньосу.

«Мы ждем», – написал Махачев и добавил эмодзи ручки и бумаги. Он также прикрепил совместное фото с блогером Хасбиком, у которого должен был состояться поединок с певцом Абдурозиком.

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В ночь с 17 на 18 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC Вегас 31 состоялся бой Ислама Махачева с бразильцем Тиаго Мойзесом, который завершился в четвертом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.

Президент UFC Дэйна Уайт уже назвал следующего соперника российского бойца Ислама Махачева, который вошел в топ-5 рейтинга легковесов промоушна. Это Бенеил Дариуш, который идет в списке третьим.

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