Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к бразильцу Рафаэлу Дос Аньосу.
«Мы ждем», – написал Махачев и добавил эмодзи ручки и бумаги. Он также прикрепил совместное фото с блогером Хасбиком, у которого должен был состояться поединок с певцом Абдурозиком.
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- В ночь с 17 на 18 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC Вегас 31 состоялся бой Ислама Махачева с бразильцем Тиаго Мойзесом, который завершился в четвертом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.
- Президент UFC Дэйна Уайт уже назвал следующего соперника российского бойца Ислама Махачева, который вошел в топ-5 рейтинга легковесов промоушна. Это Бенеил Дариуш, который идет в списке третьим.
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