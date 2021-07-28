Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звезд России. При составлении списка учитывались многие факторы. В их числе доходы за год, популярность в медиа и соцсетях, поисковые запросы и количество подписчиков в инстаграме и ютьюбе.

Первое место рейтинга досталось бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Смешанные боевые искусства Дос Аньос намекнул на возвращение Хабиба – ради мести за Махачева 22/07/2021 В 07:42

Помимо него, в топ-50 списка попали:

хоккеисты Александр Овечкин (6 место), Артемий Панарин (16), Андрей Василевский (22), Евгений Малкин (26) и Никита Кучеров (31);

футболисты Артем Дзюба (9), Александр Головин (43) и Игорь Акинфеев (48);

теннисисты Даниил Медведев (19) и Андрей Рублев (41);

фигурист Евгений Плющенко (38).

Смешанные боевые искусства «Когда завершил карьеру». Фото Хабиба из метро 19/07/2021 В 08:20