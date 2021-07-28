Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звезд России. При составлении списка учитывались многие факторы. В их числе доходы за год, популярность в медиа и соцсетях, поисковые запросы и количество подписчиков в инстаграме и ютьюбе.
Первое место рейтинга досталось бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
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Помимо него, в топ-50 списка попали:
- хоккеисты Александр Овечкин (6 место), Артемий Панарин (16), Андрей Василевский (22), Евгений Малкин (26) и Никита Кучеров (31);
- футболисты Артем Дзюба (9), Александр Головин (43) и Игорь Акинфеев (48);
- теннисисты Даниил Медведев (19) и Андрей Рублев (41);
- фигурист Евгений Плющенко (38).
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