Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звезд России. При составлении списка учитывались многие факторы. В их числе доходы за год, популярность в медиа и соцсетях, поисковые запросы и количество подписчиков в инстаграме и ютьюбе.
Первое место рейтинга досталось бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
Смешанные боевые искусства
Дос Аньос намекнул на возвращение Хабиба – ради мести за Махачева
22/07/2021 В 07:42
Помимо него, в топ-50 списка попали:
  • хоккеисты Александр Овечкин (6 место), Артемий Панарин (16), Андрей Василевский (22), Евгений Малкин (26) и Никита Кучеров (31);
  • футболисты Артем Дзюба (9), Александр Головин (43) и Игорь Акинфеев (48);
  • теннисисты Даниил Медведев (19) и Андрей Рублев (41);
  • фигурист Евгений Плющенко (38).
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ответил Хабибу Нурмагомедову: «Ковид – добро, а отец – зло?»
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Смешанные боевые искусства
«Когда завершил карьеру». Фото Хабиба из метро
19/07/2021 В 08:20
Смешанные боевые искусства
Тони – о Хабибе: «Я единственный, кому он словесно сдался. 29-1»
16/07/2021 В 11:29