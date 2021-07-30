Турнир Bellator 263 состоится в ночь на 1 августа в Лос-Анджелесе (Калифорния). Поединки в предварительном карде стартуют ровно в полночь. Бойцы основного карда начинают в 03:00 мск.

Главный бой

Центральным событием вечера станет финал Гран-при в полулегкой категории между действующим чемпионом Патрисио Фрейри по прозвищу Питбуль и непобедимым Эй Джеем Макки. Бой будет жарким: бразилец и американец чуть не подрались прямо на пресс-конференции накануне схватки.

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Макки выиграл все 17 боев в ММА, в то время как Питбуль был бит четырежды. Но он уже забыл, что такое неудачи: после обидного августа-2016 он идет на серии из семи побед. На кону стоит 1 млн долларов.

Патрисио Фрейре и Эй Джей Макки Фото: Getty Images

За кого болеть?

Особый интерес вызывает 23-летний Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба. Как и знаменитый родственник, он идет без поражений (12 из 12), хотя предстоящий бой для него всего лишь второй в Bellator. В соперниках – Луис Муро (Мэнни), у которого тоже 12 побед, но при 6 поражениях.

Также в основном карде Ислам Мамедов (19-1) подерется с Брентом Примусом (10-1). Для 31-летнего бойца из России это дебют в промоушне. Примус же – экс-чемпион в легком весе.

В прелиме состоятся бои Гаджи Рабаданова и Хасана Магомедшарипова.

Основной кард

Патрисио Фрейре (Бразилия) – Эй Джей Макки (США)

Мадс Барнелл (Дания) – Эммануэль Санчес (США)

Усман Нурмагомедов (Россия) – Луис Муро (CIF)

– Луис Муро (CIF) Брент Примус (США) – Ислам Мамедов (Россия)

Гоити Ямаучи (Бразилия) – Крис Гонсалес (США)

Прелим

Кифер Кросби (Ирландия) – Георгий Караханян (США)

Брайан Мур (Ирландия) – Джордан Вински (США)

Джони Киснерос (США) – Джошуа Джонс (США)

Хасан Магомедшарипов (Россия) – Джонатан Кироз (США)

– Джонатан Кироз (США) Гаджи Рабаданов (Россия) – Дэниэл Кэри (США)

– Дэниэл Кэри (США) Ванесса Порто (Бразилия) – Илара Джоанн (Бразилия)

Где смотреть

Транслировать турнир будет видеосервис «Okko Спорт».

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