В ночь с 31 июля на 1 августа в Лас-Вегасе в спортивном комплексе UFC APEX состоится номерной турнир UFC Вегас 33, главным боем которого станет поединок между восьмым номером рейтинга средней весовой категории Юраей Холлом и одиннадцатым в списке лучших бойцов дивизиона Шоном Стриклэндом.

Основной кард

Юрая Холл (США) – Шон Стриклэнд (США)

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Последний бой с участием Юраи Холла запомнился многим из-за жуткой травмы ноги, которую получил его соперник ветеран Крис Вайдман, пробивая лоукик. Эта победа позволила Юрае выйти на серию из четырех викторий подряд.

Юрая бывает крайне нестабильным из-за ментальных проблем, о которых он сам же и говорит. Потому как пройдет конкретный бой с его участием сложно спрогнозировать.

Шон Стриклэнд также набрал очень хороший ход и идет на серии из четырех побед.

В двух последних поединках Шон победил очень сильных оппонентов: Кшиштофа Йотко и Бендана Аллена, что позволило ему ворваться в топ-15 среднего дивизиона, оказавшись сразу на 11-й строчке.

Взвешивание показало, что Стрикланд легче Холла, но совсем немного: 83,91 кг против 84,14.

Кроме этого, в главном карде выступят:

Легчайший вес: Кунг Хо Канг (17-8) vs Рэни Яя (27-10-1);

Женский минимальный вес: Шаен Бэйс (5-2) vs Глория де Паула (5-3);

Полусредний вес: Никлас Штольце (12-4) vs Джарэд Гуден (17-6);

Наилегчайший вес: Раян Бенуа (10-7) vs Заррух Адашев (3-3);

Полусредний вес: Брайян Барбарена (15-7) vs Джейсон Уитт (18-7).

Прелимы:

Полулегкий вес: Коллин Энглин (8-1) vs Мелсик Багдасарян (5-1);

Легкий вес: Крис Гритцмахер (14-4) vs Рафа Гарсия (11-1);

Полулегкий вес: Дэнни Чавез (11-4) vs Каи Камака (8-4);

Женский минимальный вес: Джин Ю Фрей (10-6) vs Эшли Йодер (8-7);

Полусредний вес: Филип Роу (7-3) vs Ораян Коси (7-0).

Котировки Букмекеров

Шон Стрикланд Фото: Getty Images

Исходя из того, как сочетаются стили бойцов в предстоящем главном бою, ожидается, что противостояние пройдет в стойке. Стриклэнд имеет небольшое преимущество в техническом отношении, но с нокаутирующей мощью, которой обладает Юрая Холл тоже стоит считаться. Ни у одного из бойцов нет тотального преимущества, хотя букмекеры считают Стриклэнда фаворитом: 1,43 против 2,65.

Бои российских бойцов перенесены

Проблемы с визой не позволил Роману Копылову (8-1) провести бой с Сэмом Элви (33-15-1).

Из-за сложностей, связанных с протоколами тестирования на COVID-19, запланированный поединок между Шамилем Абдурахимовым (20-5) и Крисом Дакасом (11-3) не состоится и будет перенесен на турнир UFC 266.

Где и когда смотреть

Поединки основного карда стартуют в 4:00, посмотреть все бои можно в приложении UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ, а также на видеосервисах Wink и more.tv.

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