В ночь с 31 июля на 1 августа в Инглвуде прошли соревнования по смешанным единоборствам Bellator 262.

В главном событии вечера двойной чемпион Bellator Патрисио Фрейре в финале Гра-при полулегковесов проиграл удушением Эй Джею Макки в первом раунде.

Смешанные боевые искусства UFC Вегас 33. Без Абдурахимова и Копылова, но с остальными 16 ЧАСОВ НАЗАД

Российский дебютант промоушна Ислам Мамедов победил американца Брента Примуса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Также в организации первый поединок провел Гаджи Рабаданов. Он победил представителя США Дэниела Кэри нокаутом в первом раунде.

Брат Забита Магомедшарипова Хасан также впервые подрался в Bellator. Он победил американца Джонатана Кироса техническим нокаутом во втором раунде.

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман одержал вторую победу подряд. Он нокаутировал Мэнни Муро в первом раунде.

Усман Нурмагомедов провел в карьере 13 боев и все завершил победой, у Хасана Магомедшарипова шесть побед в шести боях.

Гаджи Рабаданов из 20 поединков выиграл 16, а Ислам Мамедов выиграл 20 боев, один проиграл и один свел вничью.

Смешанные боевые искусства Второй бой кузена Хабиба в промоушне. Все о Bellator 263 ВЧЕРА В 18:05