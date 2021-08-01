В ночь с 31 июля на 1 августа в Инглвуде прошли соревнования по смешанным единоборствам Bellator 262.
В главном событии вечера двойной чемпион Bellator Патрисио Фрейре в финале Гра-при полулегковесов проиграл удушением Эй Джею Макки в первом раунде.
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Российский дебютант промоушна Ислам Мамедов победил американца Брента Примуса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Также в организации первый поединок провел Гаджи Рабаданов. Он победил представителя США Дэниела Кэри нокаутом в первом раунде.
Брат Забита Магомедшарипова Хасан также впервые подрался в Bellator. Он победил американца Джонатана Кироса техническим нокаутом во втором раунде.
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман одержал вторую победу подряд. Он нокаутировал Мэнни Муро в первом раунде.
- Усман Нурмагомедов провел в карьере 13 боев и все завершил победой, у Хасана Магомедшарипова шесть побед в шести боях.
- Гаджи Рабаданов из 20 поединков выиграл 16, а Ислам Мамедов выиграл 20 боев, один проиграл и один свел вничью.
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