В Лас-Вегасе (США) в ночь с 31 июля на 1 августа состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 33. В главном бою американец Шон Стрикленд единогласным решением судей победил соотечественника Юрайю Холла (50-44, 50-45, 49-46).

В предварительном карде сражался 29-летний Мелсик Багдасарян из Армении. В дебютном поединке в UFC против американца Коллина Энглина он победил нокаутом во втором раунде.

Смешанные боевые искусства Брат Хабиба и еще 3 бойца из России мощно победили на Bellator ЧАС НАЗАД

Узбекистанский боец Заррух Адашев единогласным решением судей победил американца Райана Бенуа.

На турнире должны были состояться два поединка с участием российских бойцов, но оба отменили. Проблемы с визой не позволили Роману Копылову провести бой с Сэмом Элви. А из-за сложностей, связанных с протоколами тестирования на COVID-19, запланированный поединок между Шамилем Абдурахимовым и Крисом Дакасом перенесен на турнир UFC 266.

Следующий турнир UFC состоится 8 августа – в главном поединке Сирил Ган подерется с Дерриком Льюисом за временный пояс чемпиона в тяжелом весе.

Смешанные боевые искусства UFC Вегас 33. Без Абдурахимова и Копылова, но с остальными 16 ЧАСОВ НАЗАД