Ирландский боец UFC Конор Макгрегор проведет необычный боксерский поединок – и он, и его оппонент будут находиться в инвалидных колясках. Бой будет благотворительным.

Соперник – ирландский пародист Эл Форан. По информации talkSPORT , ивент состоится 11 сентября, его организовал комик и инвалид-колясочник Стиво Тимоти. В главном бою он подерется сам, а Макгрегору и Форану достался соглавным.

Все деньги, собранные в этот вечер, отправят в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников.

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Макгрегор сломал ногу в последнем бою против Дастина Порье.

Статистика Макгрегора в ММА – 28 побед и шесть поражений (два последних – от Порье). В боксе он провел один поединок, уступив Флойду Мэйуэзеру.

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