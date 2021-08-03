Ислам Махачев, 29-летний российский боец-легковес UFC, принял предложение о бое с 36-летним бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. Поединок состоится 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Бой между Дос Аньосом и Махачевым присоединится к составу турнира UFC 267, который, как ожидается, будет включать в себя два титульных поединка. Ян Блахович собирается защищать титул от посягательств Гловера Тейшейры, а Петр Ян попробует отобрать у Алджамейна Стерлинга пояс в легчайшем весе, сообщается на сайте MMA Fighting.
- Ранее Махачев поднялся на пятое место в обновленном рейтинге UFC в легком весе.
- Он обошел Рафаэля дос Аньоса (который теперь занимает седьмое место), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).
Смешанные боевые искусства
Макгрегор проведет бой, сидя в инвалидном кресле
Смешанные боевые искусства
Холл проиграл, топ-нокаут бойца из Армении. Итоги UFC Vegas 33
Смешанные боевые искусства
Брат Хабиба и еще 3 бойца из России мощно победили на Bellator