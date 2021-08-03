Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на слова Конора Макгрегора о его покойном отце. Ирландец в грубой форме ответил российскому бойцу, который после победы Порье над Конором резюмировал, что добро всегда побеждает зло. «Ковид – добро, а папа – зло?» – написал Конор, после чего удалил твит.

Во время интервью TMZ Sports Нурмагомедова спросили, думает ли он, что Макгрегор пересек черту. «Да, я так считаю», – коротко ответил Хабиб.

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020-го от последствий коронавируса.

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье во втором поединке за год. В январе он уступил во втором раунде техническим нокаутом, а в июле проиграл после перелома ноги и остановки врачом в первом раунде.

Смешанные боевые искусства Махачев и Дос Аньос подерутся в день реванша Яна и Стерлинга 14 ЧАСОВ НАЗАД

Смешанные боевые искусства Макгрегор проведет бой, сидя в инвалидном кресле ВЧЕРА В 03:55