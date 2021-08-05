Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о российских спортсменах, за которыми он следит на Олимпиаде в Токио.

«Ну, на самом деле слежу за всеми. Вот сейчас смотрел борьбу, 57 и 86 кг борются. В финал вышел Угуев. И сейчас, кажется, Найфонов проиграл. Вроде с американцем боролся, если не ошибаюсь. За всеми борцами слежу. Не только за вольниками, но и дзюдо смотрю, смотрю футбол, легкую атлетику. Олимпиада – вершина спорта для меня. Это вершина, не считая профессиональные виды спорта. Любой начинающий спортсмен всегда мечтает стать олимпийским чемпионом. Как фанат всех видов спорта, почти все смотрю», – приводит слова Хабиба ютьюб-канал Sputnik Кыргызстан.

Нурмагомедов объявил о завершении в марте 2020 года. Его статистика – 29-0.

Хабиб трижды защитил чемпионский титул. После его ухода пояс завоевал Чарльз Оливейра.

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