Легендарный российский боец Федор Емельяненко 23 октября в Москве проведет поединок против американца Тимоти Джонсона.
Об этом ТАСС сообщил источник в пресс-службе Bellator. Также стало известно, что поединок Емельяненко и Джонсона станет главным на турнире.
- Федор не дрался с декабря 2019 года. Тогда он одолел американца Куинтона Джексона.
- 44-летний Емельяненко за карьеру одержал 39 побед и потерпел 6 поражений.
- На счету 36-летнего Джонсона 14 побед в 21 бою.
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