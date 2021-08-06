Ирландский боец Конор Макгрегор в очередной раз дерзко задел бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Двойной экс-чемпион промоушна отреагировал на участие бойца из Дагестана в подкасте Майка Тайсона.

«Я хочу съесть его детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Жену? Маму? Как насчет того, чтобы провести время со своими детьми и семьей для разнообразия и не произносить мое имя до того, как снова окажешься где-нибудь в ловушке? В следующий раз тебе может не так повезти», – написал Макгрегор и по традиции тут же удалил твит.

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Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье во втором поединке за год. В январе он уступил во втором раунде техническим нокаутом, а в июле проиграл после перелома ноги и остановки врачом в первом раунде.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении в марте 2020 года. Его статистика – 29-0. Нурмагомедов трижды защитил чемпионский титул, после его ухода пояс завоевал Чарльз Оливейра.

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