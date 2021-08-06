Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто из всех его соперников обладал самым тяжелым ударом.
«Джастин Гэтжи бьет как грузовик. Ни у кого не получалось бить меня сильнее, чем у него. Его удары ногами, руками, левый хук, правый хук, правый апперкот. По сути, я заставлял его бить себя. Когда я выходил против него в октагон, у меня был такой план: я должен затащить его на глубину. Для этого необходимо измотать его в стойке, перевести вниз, а затем финишировать», – цитирует Нурмагомедова BJPenn.
- Хабиб провел за карьеру 29 поединков и во всех победил.
- Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы как раз над Гэтжи.
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