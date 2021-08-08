Турнир UFC 265 завершился поединком тяжеловесов Деррика Льюиса и Сирила Гана. Бой продлился до конца третьего раунда – Ган забил соперника и стал временным чемпионом. Теперь ему предстоит встретиться с постоянным чемпом Фрэнсисом Нганну – до пояса бойцов довел один и тот же тренер Фернанд Лопес, который уже не сотрудничает с Нганну.
В соглавном поединке легендарный бразилец Жозе Альдо победил Педро Муньоза единогласным решением судей. Бойцы наилегчайшего веса провели все три раунда в стойке, и в течение боя преимущество имел Альдо, который одержал вторую победу подряд после поражения от Петра Яна летом 2020-го.
Смешанные боевые искусства
Хабиб назвал бойца UFC с самым тяжелым ударом
Педро Муньоз и Жозе Альдо
Фото: Getty Images
Представитель Кыргызстана Рафаэль Физиев одержал четвертую победу подряд, одолев Бобби Грина единогласным решением судей. А Висенте Люке финишировал Майкла Кьезу уже в первом раунде! Тем же приемом Д'Арсе, что и в поединке с Тайроном Вудли.
Самый зрелищный нокаут случился в прелимах: Майлз Джонс вырубил Андерсона дос Сантоса в третьем раунде.
Все результаты UFC 265
- Сирил Ган – Деррик Льюис (3-й раунд; технический нокаут)
- Жозе Альдо – Педро Муньоз (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27)
- Висенте Люке – Майкл Кьеза (1-й раунд, удушение приемом Д'Арсе)
- Тиша Торрес – Анджела Хилл (единогласное решение; 30-27, 30-27, 29-28)
- Сонг Ядонг – Кейси Кенни (раздельное решением; 28-29, 29-28, 30-27)
- Рафаэль Физиев – Бобби Грин (единогласное решение; 30-27, 29-28, 29-28)
- Винс Моралес – Драко Родригес (единогласное решение; 30-27, 29-28, 29-28)
- Алонсо Менфилд – Эд Херман (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27)
- Джессика Пенн – Каролина Ковалькевич (1-й раунд, болевой прием)
- Манель Капе – Оде Осборн (1-й раунд, нокаут)
- Майлз Джонс – Андерсон дос Сантос (3-й раунд, нокаут)
- Мелисса Гатто – Виктория Леонардо (2-й раунд, остановка врачом)
- Джонни Муньоз – Джейми Симмонс (2-й раунд, удушение)
Смешанные боевые искусства
Конор: «Хочу съесть детей Хабиба! Как давно он с ними виделся?»
Смешанные боевые искусства
Bellator назвал следующего соперника Федора Емельяненко