Турнир UFC 265 завершился поединком тяжеловесов Деррика Льюиса и Сирила Гана. Бой продлился до конца третьего раунда – Ган забил соперника и стал временным чемпионом. Теперь ему предстоит встретиться с постоянным чемпом Фрэнсисом Нганну – до пояса бойцов довел один и тот же тренер Фернанд Лопес, который уже не сотрудничает с Нганну.

В соглавном поединке легендарный бразилец Жозе Альдо победил Педро Муньоза единогласным решением судей. Бойцы наилегчайшего веса провели все три раунда в стойке, и в течение боя преимущество имел Альдо, который одержал вторую победу подряд после поражения от Петра Яна летом 2020-го.

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Педро Муньоз и Жозе Альдо Фото: Getty Images

Представитель Кыргызстана Рафаэль Физиев одержал четвертую победу подряд, одолев Бобби Грина единогласным решением судей. А Висенте Люке финишировал Майкла Кьезу уже в первом раунде! Тем же приемом Д'Арсе, что и в поединке с Тайроном Вудли.

Самый зрелищный нокаут случился в прелимах: Майлз Джонс вырубил Андерсона дос Сантоса в третьем раунде.

Все результаты UFC 265

Сирил Ган – Деррик Льюис (3-й раунд; технический нокаут)

– Деррик Льюис (3-й раунд; технический нокаут) Жозе Альдо – Педро Муньоз (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27)

– Педро Муньоз (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27) Висенте Люке – Майкл Кьеза (1-й раунд, удушение приемом Д'Арсе)

– Майкл Кьеза (1-й раунд, удушение приемом Д'Арсе) Тиша Торрес – Анджела Хилл (единогласное решение; 30-27, 30-27, 29-28)

– Анджела Хилл (единогласное решение; 30-27, 30-27, 29-28) Сонг Ядонг – Кейси Кенни (раздельное решением; 28-29, 29-28, 30-27)

– Кейси Кенни (раздельное решением; 28-29, 29-28, 30-27) Рафаэль Физиев – Бобби Грин (единогласное решение; 30-27, 29-28, 29-28)

– Бобби Грин (единогласное решение; 30-27, 29-28, 29-28) Винс Моралес – Драко Родригес (единогласное решение; 30-27, 29-28, 29-28)

– Драко Родригес (единогласное решение; 30-27, 29-28, 29-28) Алонсо Менфилд – Эд Херман (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27)

– Эд Херман (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27) Джессика Пенн – Каролина Ковалькевич (1-й раунд, болевой прием)

– Каролина Ковалькевич (1-й раунд, болевой прием) Манель Капе – Оде Осборн (1-й раунд, нокаут)

– Оде Осборн (1-й раунд, нокаут) Майлз Джонс – Андерсон дос Сантос (3-й раунд, нокаут)

– Андерсон дос Сантос (3-й раунд, нокаут) Мелисса Гатто – Виктория Леонардо (2-й раунд, остановка врачом)

– Виктория Леонардо (2-й раунд, остановка врачом) Джонни Муньоз – Джейми Симмонс (2-й раунд, удушение)

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