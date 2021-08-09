Промоушн Bellator сделал официальный анонс следующего поединка прославленного ветерана смешанных единоборств из России Федора Емельяненко.

23 октября российский тяжеловес выйдет на бой с американцем Тимоти Джонсоном (15-7). Это противостояние станет главным событием турнира, который пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».

Смешанные боевые искусства Ган избил Льюиса, Физиев снова победил. Как прошел UFC 265 ВЧЕРА В 06:45

Есть вероятность, что для Емельяненко этот бой станет завершающим в карьере, хотя по контракту с лигой у него в запасе два поединка. Последний раз Федор выходил на бой в декабре 2019 года. На турнире в Японии он досрочно победил Куинтона Джексона.

Тимоти Джонсон последний раз бился в июне 2021 года. На турнире Bellator 261 в американском Анкасвилле он единогласным решением судей проиграл бой за звание временного чемпиона лиги Валентину Молдавскому.

Смешанные боевые искусства Хабиб назвал бойца UFC с самым тяжелым ударом 06/08/2021 В 14:20