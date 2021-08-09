Промоушн Bellator сделал официальный анонс следующего поединка прославленного ветерана смешанных единоборств из России Федора Емельяненко.
23 октября российский тяжеловес выйдет на бой с американцем Тимоти Джонсоном (15-7). Это противостояние станет главным событием турнира, который пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».
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- Есть вероятность, что для Емельяненко этот бой станет завершающим в карьере, хотя по контракту с лигой у него в запасе два поединка. Последний раз Федор выходил на бой в декабре 2019 года. На турнире в Японии он досрочно победил Куинтона Джексона.
- Тимоти Джонсон последний раз бился в июне 2021 года. На турнире Bellator 261 в американском Анкасвилле он единогласным решением судей проиграл бой за звание временного чемпиона лиги Валентину Молдавскому.
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