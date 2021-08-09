Боец UFC из Киргизстана Рафаэль Физиев раскритиковал стиль ведения боя бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Я никогда не был фанатом Хабиба, потому что у нас разные стили. Они слишком сильно отличаются. Я ударник, а он борец. В борьбе он очень силен, и с его уровнем борьбы можно выиграть у кого угодно, но я не люблю такой стиль и такие бои. Например, как тот, когда Ислам Махачев дрался с Дрю Добером. Три раунда одной борьбы и никакого шоу. Ислам досрочно завершил бой, но это был скучный бой», – приводит слова Физиева BJPenn.
  • Рафаэль Физиев победил Бобби Грина на турнире UFC 265 и взял третий подряд бонус за выступление вечера.
  • Ислам Махачев идет на пятом месте в рейтинге легковесов. Сообщалось, что его следующим соперником станет Рафаэль дос Аньос или Бенеил Дариуш.
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