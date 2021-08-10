Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подерется с бойцом и блогером Артемом Тарасовым. Об этом рассказал менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.

«Да, следующий бой Александр проведет против Тарасова. Бой пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», – приводит слова Бостанова Sport24

В последнем поединке 40-летний Емельяненко нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову в июле 2020 года.

Артем Тарасов в последнем бое уступил единогласным решением стронгмену Михаилу Кокляеву. Схватка проходила по правилам бокса.

Смешанные боевые искусства «Никакого шоу, скучно». Боец UFC Физиев – о Хабибе и Махачеве ВЧЕРА В 14:17

Смешанные боевые искусства Официально анонсирован следующий бой Федора Емельяненко ВЧЕРА В 07:56