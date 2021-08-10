Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подерется с бойцом и блогером Артемом Тарасовым. Об этом рассказал менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.
«Да, следующий бой Александр проведет против Тарасова. Бой пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», – приводит слова Бостанова Sport24.
- В последнем поединке 40-летний Емельяненко нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову в июле 2020 года.
- Артем Тарасов в последнем бое уступил единогласным решением стронгмену Михаилу Кокляеву. Схватка проходила по правилам бокса.
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