В Беларуси бойца ММА Алексея Кудина приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Суд Молодеченского района Минской области признал спортсмена виновным по ч. 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения), сообщает правозащитный центр «Весна»

По версии следствия, 10 августа 2020 года на Центральной площади Молодечно Кудин ударил рукой по голове двух силовиков. Спортсмен не отрицал этого, но говорил, что сделал это для самообороны, пишет «Дождь» . При этом он утверждал, что не участвовал в акции, а просто наблюдал за происходящим.

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Алексея Кудина задержали в Москве в январе 2021 года и экстрадировали в Беларусь в конце июля. ЕСПЧ запретил России высылать бойца ММА на родину из-за возможного преследования и пыток. Однако суд в Москве признал законным решение выдать Кудина Минску.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа 2020 года, оппозиция не признала их итоги. В стране до сих пор продолжаются протесты.

Некоторые спортсмены, несогласные с режимом, были уволены из сборных и подвергались репрессиям – некоторые отсидели сутки в изоляторах.

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