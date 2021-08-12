Перед стартом чемпионата Европы по ММА в Казани президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал выступление сборной России на Олимпиаде в Токио и высказался о перспективах включения смешанных единоборств в программу ОИ.

«Неправильно оценивать итоги Игр по одним медалям и турнирным таблицам. Мне кажется, что единственное, чем стоит мерить выступления наших спортсменов – это эмоциями, которые они подарили болельщикам. Победные сражения в спортивной гимнастике, неожиданный прорыв в плавании, захватывающие выступления в фехтовании, синхронном плавании, теннисе, боксе и спортивной борьбе, невероятная стойкость в женском дзюдо, переживания и драматизм под занавес в художественной гимнастике. Все это останется в нашей памяти благодаря успехам сборной России. Своими блестящими выступлениями на Олимпиаде в Токио российские атлеты вписали яркую страницу спорта высших достижений. За каждой медалью стоят годы тренировок и упорного труда спортсмена и его команды.

Парадоксально, что одни из самых эмоциональных Игр прошли без зрителей, не оправдав ожиданий и по охвату трансляций. Надеюсь, что ММА с включением в программу Олимпиады поднимет планку зрелищности и зрительской привлекательности Игр в целом», – приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

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Чемпионат Европы по ММА пройдет с 16 по 20 августа в Казани.

В первенстве выступят 252 спортсмена из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.

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