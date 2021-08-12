Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил хейтерам фразой министра иностранных дел России Сергея Лаврова, произнесенной им в 2008 году в разговоре с британским коллегой Дэвидом Милибэндом.

«Кто вы такие, чтобы нотации мне читать?!» – подписал фото в инстаграме Емельяненко.

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Последний поединок Александр провел в июле 2020 года: на турнире промоушна Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя перешел в тяжелую весовую категорию.

Всего за карьеру у Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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