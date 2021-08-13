Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Путин – сильный президент, хороший президент. Я уважаю его очень сильно. Кроме него я не вижу, кто бы смог сейчас сменить и занять его место. Чем могут быть недовольные им в плане управления страной? Да тем, что они – бездельники. Они сидят, ничего не делают. Они смотрят на других, на окружающих и так же хотят жить, ничего не делая. Бизнесом заниматься, еще чего-то.

Сидеть дома, тратить деньги, пьянствовать, ездить на крутых машинах, не нести ответственности. Они думают, что это легко и просто. На самом деле чем больше денег, тем больше проблем возникает. Пусть деньги зарабатывают и лечатся в хороших клиниках. Пусть сами занимаются своими детьми, учат с ними уроки. Жена должна знать свое место, муж должен знать свое место», – приводит слова Емельяненко ютьюб-канал «Руки выше»

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Следующий поединок Александр Емельяненко проведет против Артема Тарасова.

В последнем в данный момент бое Емельяненко досрочно проиграл Магомеду Исмаилову.

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