Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
«Путин – сильный президент, хороший президент. Я уважаю его очень сильно. Кроме него я не вижу, кто бы смог сейчас сменить и занять его место. Чем могут быть недовольные им в плане управления страной? Да тем, что они – бездельники. Они сидят, ничего не делают. Они смотрят на других, на окружающих и так же хотят жить, ничего не делая. Бизнесом заниматься, еще чего-то.
Сидеть дома, тратить деньги, пьянствовать, ездить на крутых машинах, не нести ответственности. Они думают, что это легко и просто. На самом деле чем больше денег, тем больше проблем возникает. Пусть деньги зарабатывают и лечатся в хороших клиниках. Пусть сами занимаются своими детьми, учат с ними уроки. Жена должна знать свое место, муж должен знать свое место», – приводит слова Емельяненко ютьюб-канал «Руки выше».
Смешанные боевые искусства
Емельяненко – хейтерам: «Кто вы такие, чтобы нотации мне читать?!»
- Следующий поединок Александр Емельяненко проведет против Артема Тарасова.
- В последнем в данный момент бое Емельяненко досрочно проиграл Магомеду Исмаилову.
Смешанные боевые искусства
Глава Союза ММА: «Смешанные единоборства поднимут зрелищность ОИ»
Смешанные боевые искусства
Высланного из России в Беларусь бойца ММА посадили на 2,5 года