В UFC хватает примеров, когда борцы с олимпийским прошлым врывались в промоушн и делали топ-карьеру. Великий Дэниел Кормье ездил со сборной США на Игры в Афины и Пекин, а не менее топовый Генри Сехудо брал золото в Китае в категории до 55 кг. Недавно в Абсолютном бойцовском чемпионате появился новый выходец из Олимпийских игр, готовый громко пошуметь. Марку Мадсену уже 36, но его путь в ММА только начался.

Датчанин – опытнейший олимпионик, но не самый матерый боец смешанных единоборств. Он отстрелялся на трех Играх – в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016, и лишь третий заход завершился взятием медали.

В Китае Мадсен быстро лишился шансов на медаль: он безальтернативно проиграл уже в отборочном раунде российскому чемпиону Сиднея-2000 Вартересу Самургашеву. Для датчанина поражение стало катастрофой – уже тогда он считался одним из лучших в своем весе. Марк брал золото юниорского чемпионата Европы, а также два серебра и бронзу ЧМ, поэтому не стоило исключать, что он выбьет из турнира титулованного россиянина, который, впрочем, не дошел до медальных поединков, выбыв в четвертьфинале.

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Марк Мадсен Фото: Getty Images

«Перед Олимпиадой-2008 я три года подряд финишировал в тройке лучших на чемпионате мира. Я был полон надежд и ожиданий выиграть олимпийское золото. За меня болела вся Дания – даже в Sports Illustrated высоко меня оценивали. На первое место по шансам взять золото они поставили гандбольную команду, поскольку этот вид спорта очень популярен в стране. Следующим у них шел я», – вспоминает борец.

По словам Мадсена, быстрый вылет сильно ударил по нему и заставил сомневаться в себе – борец накрутил, что подвел не только себя, но и страну с семьей. «Мне пришлось покопаться внутри и переизобрести себя. Это был решающий момент, потому что я мог принять душ, собрать вещи и закончить все. Или я мог выбрать работу, чтобы стать лучшей версией себя и осуществить детскую мечту – выиграть олимпийскую медаль», – объяснил Мадсен.

Со второй попытки тоже не вышло, хотя Марк был в шаге от бронзы. Уже в 1/8 финала датчанин встретился с Романом Власовым – логично, что дальше прошел будущий двукратный олимпийский чемпион. К счастью для Мадсена, олимпийские турниры предусматривают утешительные поединки. Одной победы над французом Кристофом Жено хватило, чтобы побороться за бронзу с Александром Казакевичем из Латвии. Однако латвиец неожиданно легко расправился с Мадсеном и снова убил его мечту о медали.

Александр Казакевич и Марк Мадсен Фото: Getty Images

После второго подряд провала датчанин внезапно перешел в смешанные единоборства – он подписал контракт на шесть боев с датским промоушном European MMA. UFC пока не интересовался бойцом, а начать с местечковой организации, готовой помочь на старте – отличный вариант.

«Мне поступило выгодное предложение, и я решил его принять. Для меня это в новинку – нужно многому научиться, если я собираюсь сразиться с бойцами, которые бьют сразу руками и ногами. Но если я смогу подойти и схватить их, то рассчитываю на борцовский опыт. Это сделает меня силой в ММА, – хорохорился Мадсен, подчеркивая, что он прежде всего борец, а поворот в спортивной карьере согласован с тренером Датской федерации борьбы.

Три месяца Мадсен оттачивал боксерскую технику с тренером, а в феврале 2013-го вышел на дебютный поединок и избил Филиппа Хенце за 44 секунды. Именно избил, а не задушил или сделал болевой прием. Марк сразу сделал тейкдаун, а затем кормил соперника хаммерфистами по голове до тех пор, пока рефери не остановил поединок.

Через восемь месяцев Мадсен провел второй бой – в первом раунде он задушил Чэя Ингрэма, заключив того в гильотину. Крутое начало, но пришлось прерваться на подготовку к третьей Олимпиаде: Марк все еще надеялся зацепиться за медаль. Мадсен без поражений прошел по турнирной сетке, и в финале встретился с Власовым, от которого без шансов отлетел четыре года назад. Роман снова оказался объективно лучше, но в этот раз ему было сложнее, особенно во втором периоде, завершившемся вничью. Марк все же добился желаемого, хотя так и не взял ни одной золотой медали на взрослом уровне.

Власов признавался, что у него были легкие сомнения в победе над Мадсеном из-за опыта датчанина, который бился на третьей Олимпиаде и набрал уже толстую стопку медалей. Но до финальной схватки россиянин победил Марка уже пять раз – кажется, исход шестой был предрешен.

Марк Мадсен и Роман Власов Фото: Getty Images

«После медали на Играх в Рио я ощутил чувство выполненного долга и удовлетворения. Я стал первым датчанином, выигравшим медаль за восемь лет – это большое достижение для меня как спортсмена, а также для моей семьи, моих тренеров и борьбы Дании в целом», – гордился Мадсен.

Осуществив мечту, датчанин вернулся к другой – стать бойцом UFC. Ему пришлось по-настоящему начать с нуля и оставить клуб, отказаться от поддержки федерации и работы с тренерами по греко-римской борьбе. Мадсен постоянно искал подходящего спарринг-партнера, поэтому он почти не бывал дома, а ездил по всей Дании и за ее пределами. «Я даже ночевал в спальном мешке, а в Копенгагене мне приходилось тренироваться поздно вечером и рано утром. Так что это было то еще время!» – с ностальгией вспоминает борец.

Многие сомневались в Мадсене, но с серебра в Рио до дебюта в UFC прошло всего три года – в этот отрезок он смел еще шесть соперников. Половина поединков завершилась единогласным решением, а еще три боя – досрочно в первом раунде. Дэйна Уайт наверняка радовался, что нашел такого кадра. Смущал только возраст фрешмена: через пять дней после дебютного поединка с Данило Беллуардо датчанину исполнилось 35.

Но самого датского олимпийца, который с переходом в UFC опустился из полусреднего дивизиона в легкий, цифры в паспорте не остановили. Он снова нокаутировал оппонента в первом раунде, причем сделал это на домашней «Роял Арене» в Копенгагене, где работал его дедушка – именно он вдохновил Мадсена на карьеру в борьбе.

Марк Мадсен в UFC Фото: Getty Images

«Трудно вспомнить что-то более грандиозное, чем момент, когда я отодвинул эти большие черные занавески и увидел всю «Роял Арену», забитую кричащими датскими фанатами. Я вошел в октагон и финишировал соперника – это было потрясающе. Это важный момент не только для меня как спортсмена, но также для датских ММА и болельщиков. Этот момент для всех, кто сказал, что это невозможно. Я искренне верю, что все, о чем мы мечтаем, возможно достичь. Многие люди ставят рамки не только себе, но и другим», – считает Мадсен.

Уже через пять месяцев борец подрался в UFC еще раз – впервые в карьере за пределами Дании. Он снова победил, но в этот раз легко не получилось. Крепкий Остин Хаббард сломал Марку челюсть во втором раунде, но датчанин не просто довел бой до конца, но и выиграл единогласным решением.

«Я не позволю ничему помешать поставленной цели. Даже сломанной челюсти. Я к тому, что эта боль настоящая. Когда у вас сломана челюсть в двух местах и ​​чувствуете, как движется осколок кости, то думаете, что вам выбили зуб, но это болтается кость. Нужно попытаться прикусить капу и сосредоточиться на задаче», – рычал Мадсен.

Датчанину есть, с кого брать пример в ММА. Пусть Хабиб младше него на четыре года, опыта в смешанных единоборствах больше у дагестанца. Мадсен восхищается Орлом – однажды они даже спарринговали. «Мой тренер дружит с менеджером Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. Однажды Али прислал мне сообщение с предложением побороться с двумя бойцами, но не назвал их имен. Я согласился, а когда зашел в зал, увидел там Хабиба и Ислама Махачева. Думаю, ну ладно. Все это случилось перед боем с Порье. Я считаю, что Хабиб – лучший боец в легком весе. Удивительно, как он адаптировал борьбу в смешанных единоборствах. У него потрясающие результаты. Он очень хороший человек и скромный парень», – говорил Мадсен.

В интернете датчанина уже успели наречь Криптонитом Хабиба, но такой поединок точно не состоится. Зато вдохновленный борцами греко-римского стиля Рэнди Кутюром и Дэном Хендерсоном Мадсен подерется с другой легендой – Клэем Гуидой. Американец старше Марка всего на три года, зато в его карьере на 46 боев больше, чем у датчанина. Гуида тоже начинал с борьбы, однако быстро перешел в ММА. Он никогда не считался по-настоящему элитным бойцом, но часто показывал яркие перфомансы. Убедительная победа над таким соперником убедит Дэйну Уайта дать Мадсену более опасного оппонента. Еще пара побед, и мы увидим немолодого, но очень целеустремленного датчанина в топ-15 легкого веса.

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