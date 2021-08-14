Турнир Bellator 264 завершился титульным поединком средневесов Гегарда Мусаси и Джона Сэлтера. Бой продлился до середины третьего раунда – Мусаси подловил соперника, который сделал тейкдаун, оформил технический нокаут и второй раз в карьере защитил пояс Bellator в среднем дивизионе. В следующем поединке он встретится с Остином Вандерфордом, мужем Пейдж Ванзант.

В соглавном поединке боец из команды Александра Шлеменко Андрей Корешков единогласным решением судей одолел Сабаха Хомаси и одержал вторую победу подряд.

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Неожиданно проиграл российский боец легчашего веса Магомед Магомедов. Победитель Петра Яна принял второе поражение в карьере – первое он потерпел от того же бывшего чемпиона UFC в реванше. Магомедов уступил американцу Рауфону Стотсу единогласным решением.

Жесткий нокаут за 21 секунду выдал Девион Франклин. Американец по-быстрому разобрался с Эвереттом Камминсом.

Все результаты Bellator 264

Гегард Мусаси – Джон Сэлтер (3-й раунд, технический нокаут; 2:07)

– Джон Сэлтер (3-й раунд, технический нокаут; 2:07) Андрей Корешков – Сабах Хомаси (единогласное решение, 30-27, 30-26, 30-26)

– Сабах Хомаси (единогласное решение, 30-27, 30-26, 30-26) Рофеон Стотс – Магомед Магомедов (единогласное решение, 29-28, 30-27, 30-27)

– Магомед Магомедов (единогласное решение, 29-28, 30-27, 30-27) Дэвион Франклин – Эверетт Камминс (1-й раунд, нокаут; 0:21)

– Эверетт Камминс (1-й раунд, нокаут; 0:21) Хаджимурат Бестаев – Тай Гвердер (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28)

– Тай Гвердер (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28) Пэм Соренсон – Роберт Самада (раздельное решение, 29-28, 28-29, 29-28)

– Роберт Самада (раздельное решение, 29-28, 28-29, 29-28) Джеффри Глосснер – Себастьян Руис (единогласное решение, 30-27, 29-28, 29-28)

– Себастьян Руис (единогласное решение, 30-27, 29-28, 29-28) Джонатан Макнил – Орландо Мендос (3-й раунд, технический нокаут; 3:57)

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