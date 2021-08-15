Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на подкасте у Майка Тайсона признался, что считает экс-чемпиона промоушна в легчайшем и наилегчайшем дивизионах Генри Сехудо спортсменом более высокого уровня.

«Если честно, ты немного выше меня по уровню как спортсмен. Знаешь почему? Из-за золотой олимпийской медали. Это другой уровень. Это мечта для любого, кто тренируется – боксера, борца, не важно. Для каждого», – сказал Хабиб Сехудо в подкасте Hotboxin' с Майком Тайсоном.

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Сехудо – победитель Олимпиады-2008 по вольной борьбе в категории до 55 килограмм.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году и больше не планирует возвращаться в октагон.

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