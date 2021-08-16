Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор порадовал поклонников комментарием по поводу скорого возвращения в октагон.

«Я просто обожаю свои рекорды. И я установлю еще один, когда буду драться за титул в полусредней весовой категории. У меня будет самый быстрый нокаут в титульном поединке (за 13 секунд), наибольшее количество нокдаунов в титульном поединке (5), да плюс еще один нокаут в поединке за титул UFC. Три титульника, три нокаута, три рекорда», – написал Макгрегор в твиттере.

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Чемпионским поясом UFC в полусреднем дивизионе владеет Камару Усман.

В данное время ирландец восстанавливается после перелома ноги, полученного в проигранном поединке против Дастина Порье.

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