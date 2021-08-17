Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году и больше не планирует возвращаться в октагон, но это не мешает ему получать щедрые коммерческие предложения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Хабиб подпишет новое рекламное соглашение с производителем энергетических напитков Gorilla на сумму более семи миллионов долларов. Этот рекламный контракт станет самым крупным для Нурмагомедова. ТАСС запросил подтверждение как самого бойца, так и компании по этой информации.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении в марте 2020 года. Его статистика – 29-0. Нурмагомедов трижды защитил чемпионский титул, после его ухода пояс завоевал Чарльз Оливейра.

В июле экс-чемпион UFC возглавил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых звезд России по версии журнала Forbes.

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