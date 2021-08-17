Рэпер Алишер Моргенштерн рассказал, что думает о массовой критике в свой адрес со стороны бойцов ММА.

«Это же цирк, им нужны очки. Им нужно как-то себя проявить. А как проявить себя сейчас в современной России, если не ######## [наговорить] на Моргенштерна? Вообще не воспринимаю всерьез все, что про меня говорят бойцы. Я прекрасно понимаю, что мы коллеги по цеху, даже по цирку я бы сказал. Мы коллеги по цирку.

Главное, чтобы бойцы это понимали. Если они искренне предъявляют мне что-то и ненавидят, то я им соболезную. Видимо, где-то развитие у них остановилось на уровне лет 10-11. Желаю им немножко вырасти. А те, кто ###### [говорит] ради хайпа, я вас понимаю, это работа», – заявил Моргенштерн в интервью ютуб-каналу «Руки выше».

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Ранее Моргенштерна критиковали бойцы смешанного стиля Александр Шлеменко, Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Александр Емельяненко и многие другие Александры.

В конце июня артист предлагал запретить MMA из-за плохого примера детям. Также Алишер согласился выйти в октагон против Шлеменко за 20 миллионов долларов. Он назвал прайс в ютьюб-шоу «Вопрос ребром» на канале Gazgolder.

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