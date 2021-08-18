Все, кто следит за карьерой Хабиба Нурмагомедова, знают, что менеджер экс-чемпиона UFC – Али Абдель-Азиз. С последнего боя Хабиба прошел почти год, а египтянина до сих пор подписывают во всех новостях менеджером Хабиба, хоть он и ведет дела таких мощных ребят, как Камару Усман, Джастин Гэтжи и Ислам Махачев. Абдель-Азиза плотно ассоциируют с Хабибом, но не Али сделал Нурмагомедова бойцом UFC – он лишь закончил начатое Сэмом Карденом, первым менеджером экс-чемпиона.

Настоящее имя Кардена – Шамиль Карданов, в 1997 году он переехал в США, учился по обмену, а затем остался и взял псевдоним. Обустроиться в Штатах Карданову помог тренер Мурат Кештов. По словам Мурата, Сэм хотел жениться на девушке из диаспоры в Нью-Джерси, и тренер нашел способ это осуществить. Карданов устроился служащим в банк, но не пошло, и он снова обратился к Кештову – тот как раз планировал основать клуб K-Dojo, куда привлекали бойцов из России и СНГ. Кештов предложил Сэму работу в новом клубе – для начала Карданову поручили возить бойцов на тренировки.

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«Это была его первая обязанность, и он справлялся очень плохо. На тот момент ему предложили еще какую-то работу – он забыл про наши договоренности. Карданов привозил бойцов в зал в 8-9 утра, хотя тренировки начинались с 10-11 часов. Бойцам приходилось находиться в зале весь день, так как он их забирал только в 10 вечера. Это очень серьезно, когда мы говорим о тяжелых физических нагрузках. Я много раз говорил с ним на эту тему, но он отвечал, что иначе не может из-за работы», – вспоминал Кештов.

Карданов не понимал, почему Кештов так много времени уделяет бойцам. Он считал, что с ними много хлопот – жилье, питание, языковой барьер, что на них не получится заработать. Карданов предлагал Кештову заниматься только детьми – прибыли с абонементов выйдет больше. Но со временем мнение Шамиля менялось, а Кештов из-за занятости поручил ему вести деловые переписки с потенциальными бойцами K-Dojo из России. Тренер уверен, что совершил ошибку, когда дал Карданову столько полномочий.

Хабиб попал к Сэму Кардену благодаря другу семьи Нурмагомедовых и ученику Абдулманапа Нурмагомедова Эльдару Эльдарову – 20-летний боец списался с менеджером в фейсбуке.

«Я владел английским, сидел в фейсбуке, когда в Дагестане, наверное, мало кто знал про эту сеть. Интересовался, видел, что есть клуб K Dojo в Нью-Джерси, что там тренируются наши бойцы. Получилось наладить связь и общение. Я спрашивал, как там занимаются наши и американцы. В один момент мне сказали: «Знаешь, у нас есть компаньон, который работает с Дэйной Уайтом. Что если подписать Шамиля Завурова в UFC?» Мне нужно было время, чтобы спросить у Шамиля. Он тогда был чемпионом М-1 и ответил, что президент M-1 Global Вадим Финкельштейн его не отпустит. Может, он тогда и не поверил в серьезность предложения.

Тогда я предложил им Хабиба. Мы-то все занимались с ним и понимали его перспективы. Мне сказали: «Но о нем нет никакой информации, нет видео, рекорда». Я предложил: «Если мы все это соберем, сможете организовать?» Ответили, что могут попробовать. Тогда я загорелся делом. Мы начали снимать ролики, хайлайты, видеоблоги, которые никто тогда не снимал. Кидали им ссылки. Получилось выйти на Sherdog. У Хабиба много боев, не занесенных в Sherdog. Нас попросили заполнить анкету, список боев, прислать видео. Я все сделал, нашу заявку приняли, и в один прекрасный день нам сообщили, что есть контракт на шесть боев», – рассказывал Эльдаров.

Хабиб Нурмагомедов в 2012 году Фото: Getty Images

Первое соглашение Хабиба с UFC пришло Эльдарову на почту посреди ночи – он тут же позвонил Нурмагомедову. Будущий чемпион не верил: «Да ты шутишь, не ври!» Хабиб не мог уснуть всю ночь – в 6 утра он забрал Эльдарова на машине, и бойцы отправились в интернет-кафе распечатывать и подписывать контракт. «Приехал за мной в 6 утра, стал сигналить, кричать: «Поехали!» – вспоминал он.

Переговоры о переезде Хабиба получились непростыми. Карданов больше двух месяцев общался с Абдулманапом Нурмагомедовым, а затем боец никак не мог получить загранник. Из-за проблем с документами и визой у Хабиба сбился план подготовки к первому поединку в UFC: он прилетел в США за две недели до боя, хотя планировал начать тренировки в K-Dojo хотя бы за месяц. Отец спортсмена не получил визу и не присутствовал на дебюте сына. Как и на всех последующих поединках, кроме боя с Дастином Порье в Абу-Даби.

Первые пару поединков Хабиб общался на турнирах с помощью переводчиков, а затем впервые попытался коммуницировать с журналистами на английском. В отличие от большинства бойцов из России и СНГ, Нурмагомедов взялся за изучение языка. На это его натолкнул Сэм Карден – первое время он сам обучал Хабиба и других бойцов. Менеджер снимал об этом что-то вроде видеоблога и заливал на ютьюб – спортсмены больше дурачились, чем учились, но перевод слов «тарелка», «палец», «дом» Карданов точно вложил в их головы.

Сэм Карден не просто стал билетом Хабиба в UFC – он отчасти помог Нурмагомедову обрести идентичность среди множества дагестанских бойцов. Карданов направлял Хабиба и помогал не смешиваться с толпой. Когда бойца подписали, менеджер передал ему слова руководства: «В UFC говорят, что у тебя имя слишком длинное и сложно запоминающееся для американской публики. Так что тебе нужно придумать никнейм». Хабиб посоветовался с отцом и решил, что никнейм будет Орел – это символ Дагестана, а родной для Нурмагомедова Цумадинский район так и переводится – Орлиный район.

Папаху Хабиб надел тоже не без участия Карданова. В 2012 году спортсмен прогуливался по аэропорту в ожидании вылета в США и увидел магазин сувениров. Нурмагомедов вспомнил слова менеджера, который посоветовал Хабибу показать зрителям что-то выделяющее его относительно других бойцов. Друзья Хабиба, летевшие с ним в Нэшвилл, предложили выбрать что-нибудь в сувенирной лавке – какую-нибудь вещь, отражающую дух Дагестана, например, папаху. Хабиб серьезно потратился на головной убор, отдав за него 50 долларов – тогда он получал за бой 2-3 тысячи. Сам Нурмагомедов рассказывал, что решение выйти в папахе на поединок он принял с отцом.

Но Карданов думал не только об образе Хабиба, но и о его монетизации. Когда Нурмагомедов начинал в UFC, бойцам разрешалось выходить в октагон в бейсболке и футболке с рекламой от спонсора – Хабиб не пошел на уступки и ради серьезной прибавки к гонорару не снял папаху даже на время.

«На тот момент я не так хорошо зарабатывал. Обрел свою фанатскую базу, но еще не стал так хорошо известен широкой публике. Та сумма за рекламу на кепке – пара тысяч долларов, не больше. Эти деньги тогда были для меня большими. С самого начала я не сомневался, что ничего, кроме папахи, не надену. Менеджер мне говорил: «Мы же можем заработать, потом наденешь папаху». Я сказал: «Это даже не обсуждается. Я с собой папаху не зря брал». Деньги – тоже важная составляющая в жизни любого человека. Но папаха и на тот момент, и сейчас для меня важнее денег», – вспоминал непреклонный Нурмагомедов.

Неудивительно, что пути Нурмагомедовых и Карданова разошлись – слишком сильно отличались ценности. В 2014-м Хабиб начал сотрудничать с Али Абдель-Азизом и Ризваном Магомедовым. Работать с Шамилем боец перестал не только из-за нежелания носить беттинг-кепку: Карданов оказался не самым честным парнем.

«Когда Карданов втянулся во все процессы, узнал все наши контакты, и благодаря имени K-Dojo стал известен в кругах спортсменов и матчмейкеров, он просто кинул наш клуб. Что я подразумеваю под словом «кинул»? Скажу прямо – Карданов без моего ведома переписал на других менеджеров контракты российских бойцов, которые заключил клуб K-Dojo. За моей спиной он, имея доступ к деньгам клуба, которые были предназначены для аренды помещения, тайком переводил на свои банковские счета. Список его действий, принесших клубу ущерб, достаточно длинный, и перечислять дальше я не буду», – рассказывал разгневанный Кештов.

Тренер хотел решить конфликт по-мужски, но отказался от этой идеи – Карданов, по его словам, даже зарядку никогда не делал. Однако после того, как Шамиль подал на Кештова жалобу о рукоприкладстве, основатель K-Dojo выгнал менеджера из клуба.

«Когда махинации Шамиля всплыли, Хабиб и Азамат [Гашимов] находились в клубе, и я не хотел, чтобы они оказались втянутыми в этот конфликт с контрактами и прочим, тем более в самом начале их карьеры. Из-за хищений Карданова у нас были серьезные проблемы финансового характера, из-за которых мы оказались на улице. Будущее нашего клуба стало неопределенным, а ведь на нас надеялись ребята из России, которым мы обещали помощь и поддержку. Конечно, мне было очень тяжело принять решение расстаться с такими бойцами, но я посчитал своим долгом пристроить их и договорился с другими клубами о тренировках для них», – рассказал Кештов.

По словам тренера, он попросил бойца Мухаммеда Лаваля договориться с Хавьером Мендесом принять Нурмагомедова в зал АКА, а Шамиль Карданов основал свой клуб Red Fury – туда перешли Хабиб, Адлан Амагов, Азамат Гашимов, Вячеслав Василевский и другие бойцы. Но в 2014 году Карданов неожиданно исчез, и команда развалилась. Хабиб сменил менеджера чуть раньше, чем случился распад – возможно, поэтому у экс-чемпиона не случилось прямого конфликта с менеджером. Это удивительно: один из ММА-сайтов тогда написал, что Карданов пропал с деньгами бойцов, в том числе и Хабиба. Пост о мошенничестве Кардена позже удалили, но скриншоты той записи остались в интернете.

О наплевательском отношении Карданова рассказывал не только Кештов. Например, Василевский вспоминал, как менеджер наобещал ему топ-условий, но жестоко обманул.

«Проблема была в том, что Сэм, когда позвонил мне, пообещал, что жить я буду в квартире в 10 минутах от зала – уже начал ее подыскивать. Питаться – сдашь анализы, по группе крови составим меню, чтобы ты ел только нужную еду. Сделаем тебе капу у дантиста. Экипировка, все будет четко. В зал будем ездить, партнеры там классные.

А когда я приехал, получилось, что поселил он меня к себе в комнату за час езды до зала, ел я утром у него дома, а днем – где придется. Мы ходили в пиццерию, там можно было есть только на 10 долларов. Я как-то поел на 15, он сказал: «Слава, так нельзя делать, это слишком». Я говорю: «Сэм, там только салат 10 долларов стоит, как я буду есть?» Он ответил: «Ну, не знаю, постарайся как-то поменьше, чтобы тебе хватало», – негодовал Василевский. При этом Вячеслав отметил, что у него денежных конфликтов с Кардановым нет – просто Шамиль постоянно обещал одно, а делал другое.

Карданов возвращался в спорт – он помогал Александре Албу. Девушка пришла в Red Fury в 2013-м, тогда менеджер анонсировал ее как новую Ронду Роузи. В 2019-м Карданова заметили на медиа-дне с Албу – тот год стал для нее последним в UFC: она проиграла два поединка. Спортсменку уволили из промоушна спустя два года без боев. Доподлинно неизвестно, чем сейчас занимается Карден, но в ММА он вряд ли вернется – слишком многих менеджер обманул.

Но Василевский не держит зла на мужчину. Он только посмеялся над дельцом: «Вообще не знаю, куда он пропал. Я как-то встречал его в Москве через несколько лет – он опять предлагал мне контракты всякие разные. После этого я уже его не видел».

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