Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что стал акционером промоушна.
«Я уже месяц являюсь акционером UFC. Мы с Дэйной Уайтом много об этом говорили. Я не особый любитель подарков. Если скажу, что купил акции, то так будет правильно», – приводит слова Нурмагомедова ТАСС.
- Нурмагомедов объявил о завершении в марте 2020 года. Его статистика – 29-0. Хабиб трижды защитил чемпионский титул, после его ухода пояс завоевал Чарльз Оливейра.
- В июле экс-чемпион UFC возглавил рейтинг самых популярных и высокооплачиваемых звезд России по версии журнала Forbes.
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