Звезда Дианы Авсараговой вспыхнула очень резко и неожиданно – прежде всего для нее самой. В 2019 году Пантеру из Осетии подписал Bellator. Из-за травм и ковида Авсарагова дебютировала только в 2021-м. Первый ее бой против Тары Графф стал настоящим шоу: Диана прибила соперницу за 29 секунд. После – во втором поединке – Авсарагова победила раздельным решением. Третий бой спортсменки выпадет на московский турнир Bellator 23 октября.

Из интервью с Дианой Авсараговой вы узнаете:

как кавказские мужчины относятся к девушкам в спорте;

куда потратила первый гонорар от Bellator;

почему Диана – Пантера;

что Диана чувствовала, когда ее попросили раздеться для проверки веса;

когда и при каких условиях Авсарагова чудом выжила.

Смешанные боевые искусства Авсарагова: «Если бы меня не прикрыли полотенцем, я бы не заметила» 42 МИНУТЫ НАЗАД

В основном Диана живет в родном Ардоне (Северная Осетия), но периодически тренируется в Грозном. Звонок журналиста Eurosport.ru Анара Ибрагимова застал спортсменку после внеплановой тренировки.

– Я вчера ночью выехала в Грозный. У меня ни тренировочных вещей, ничего с собой не было. Я хотела просто девочек забрать. Делать нечего. И я решила с ними пойти на тренировку.

– Ты вот так спокойно можешь поехать из города в города?

– А чего ехать? Два часа всего. Из Ардона в Грозный, как к себе домой.

– В Грозном тебя узнают, как и в Осетии?

– В Грозном узнают чаще, чем в Осетии. В Осетии, да, узнают, но стесняются подходить. А тут прям фанаты спорта. Они подходят, фоткаются. Очень приятно.

– У тебя есть «Лада», но в Чечню ты поехала на иномарке, да?

– После дебюта в Bellator взяла себе машину, хотя не планировала. Я просто транжирка, и чтобы деньги на ветер не улетели, я с ходу взяла Mitsubishi Lancer. Что-то она мне поднадоела. Хочу ее поменять. «Лада» тоже у меня есть. Когда у меня с Mitsubishi что-то не так, пересаживаюсь за «Ладу». Я даже на ней приезжала в Чечню.

– Mitsubishi – скромно.

– Например, могла взять BMW, но я вообще не планировала. Тренер сказал, что это норм машина. Я не знаю, почему его послушала. Если брать BMW или «Мерс», то нужно новые. А за мой гонорар я могла взять машину б/у, но она будет ломаться и капризничать.

– А Mitsubishi с салона?

– Нет, с рук взяла.

– А «Лада» откуда?

– Это моя первая машина, которую купила. Вообще у меня первая машина была «Копейка»! Я училась на ней ездить во время карантина. У нас частный дом, стояла «Копейка». А она не работала, потому что слишком долго простояла. Я позвала соседа: «Давай починим ее, все равно делать нечего». За пару месяцев научилась ездить: права у меня были. А «Ладу» взяла в Ардоне. Я ее сразу затонировала. В Чечне на меня так смотрели…

«Это же ты спортсменка?! Выиграла недавно?» – «Да!» Вернули права и пожелали удачи

– Как? С Завистью?

– Не! Какая зависть?! И подкатов тоже не было. У них было удивление. У меня еще окна все опущены. Плюс сзади подсветка с ником моего инстаграма. Такая боевая машина. Ее узнавали, ездили за мной, снимали и скидывали мне в директ.

– Это привлечение внимания, нарциссизм или понты?

– У нас в Осетии как только берешь машину, нужно тонировать ее. У нас дома так. Да и в Дагестане большинство молодежи так ездит. Да, это запрещено, но машина просто красивее выглядит.

Вот, например, возьми «Копейку». Если она не затонирована, то не будет красиво смотреться. А если затонировать, «Копейка» вообще идеальна. Я так ездила год, меня останавливали, опускала окно, говорили: «А! Девочка? Девочка!» Отпускали.

– Гаишники узнавали?

– В Осетии – да. После последнего боя сразу приехала домой, мне нужно было в город. Меня остановили, я отдаю права: «Это же ты спортсменка?! Выиграла недавно?» – «Да!» Вернули права и пожелали удачи. Поэтому тут так срабатывало. Но попался мне один, который выписал протокол во Владикавказе. Он, может быть, меня узнал, но решил подвыделиться. И написал на меня протокол. Я оставила машину на три месяца дома, чтобы второй раз не тормозили, и пересела на другую.

– Ты говорила в интервью, что в Осетии поначалу не очень смотрели на девушек в спорте. А как в Чечне?

– Тут нет женской борьбы. Тут это запрещено. Из бойцов-девушек только мы – приезжие. Еще есть местные чеченки, но они еще маленькие. В Чечне чисто ММА. Но здесь и мужчины, и девушки – все в одном зале.

В первое время, когда мы приехали, мужчины так с удивлением смотрели нас, но никто ничего не говорил. Просто для них это были первые сборы с девушками. Конечно, для них это удивление. А потом столько сборов вместе прошли. Месяц, два: относятся уже к нам, как к пацанам. Мы с ними готовимся, вес гоняем. Мы уже большая спортивная семья.

Думала, английский язык мне никогда не понадобится. А сейчас очень сильно жалею.

– Почему поначалу это так воспринимается? Потому что это Кавказ и традиции?

– Да-да, только из-за этого. Мужчины думают, что девушки приравниваются к ним по правам? Не-не. Я никогда этого не понимала, когда мне такое пишут. Девушка хочет заниматься спортом для себя, а не чтобы приравняться к кому-то. Бред какой-то. Я не феминистка. Например, слово «бойцунья» мне не нравится. Мне кажется, для девушки слово «боец» – нормально. Я никогда не думала о феминизме.

Мужчина есть мужчина. Он сильнее. Какая бы спортсменка ни была. Мужчина от природы главный, что бы ни было. И то, что мужчины зарабатывают больше, это тоже нормально. Я всегда говорю: если девочка хочет заниматься спортом, то ей нельзя запрещать. Если б мне запретили, я нигде себя не видела. Я не любила учиться. Хотя сейчас об этом жалею.

– Почему?

– Быть образованной – неплохо! Я ходила на национальные танцы. Мне нравилось, но не настолько. Почему я говорю про образование? Я не учила английский язык. Думала, что он мне никогда не понадобится. А сейчас очень сильно жалею. Но я начала.

– У тебя прозвище Пантера. Почему?

– Я в детстве засыпала на дереве.

– Чего?

– Да, и меня мама называла кошкой. Я не знаю, почему и как вообще можно было так уснуть… У нас было старое дерево с толстыми ветками. А я была очень худая, могла играть, строить шалаши. В итоге засыпала на ветке. Я просто лежала на животе. И ноги, руки свисали. Больше всего тогда была похожа на кошку. А потом уже в Москве на вольной борьбе назвали Пантерой. На сборах в Грозном и даже сейчас в городе многие не знают моего имени.

– Что для тебя ММА?

– В первую очередь – хобби, потом работа. Например, после последнего боя была на отдыхе с родными. Я уже понимала, что на шестой день уже не могу и мне не по себе. Я уже настолько отдохнула, что мне нужно тренироваться. В детстве не думала, что буду драться. Хотела быть модельером, архитектором. Я любила рисовать. Не особо красиво, но нравилось.

– У тебя в инстаграме есть комментарий «В этом прикиде только на подиум Victoria’s Secret». Как ты относишься к модельной деятельности?

– Кстати, в детстве я хотела быть моделью. Но сейчас не хочу. С широкими плечами – какая модель из меня получится?! У моделей они обычно худые. Я не буду никогда такой худой. Во время весогонки можно, но придерживаться этого на постоянке не хочу.

– Ты стесняешься своей внешности?

– Это уже не мое. Сейчас из меня модель не получится. Мне нравится все это, но не для себя, а для других девочек. Когда сделала вторую операцию на колено, потолстела до 72 кг, не могла никак сесть на диету. Утром садилась, а ночью она [диета] нарушалась. Я не могла похудеть. И случайно в инстаграме выскочило видео моделей с такими красивыми фигурами. Я так загорелась и даже кушать не хотела. Села на диету, взяла себя в руки и скинула 8 кг.

– Ты себе нравишься?

– Конечно. Себя я люблю очень. Я же по знаку зодиака Лев.

Перед последним боем в Bellator с Габриэлой Галфин Диане Авсараговой пришлось раздеться, чтобы сделать вес. Во время взвешивания спортсменку прикрыли простыней.

– В последнем бою Bellator тебе пришлось раздеться. Для тебя это был стрессовый момент?

– Честно, нет. На тот момент я вообще не думала. Если бы меня не прикрыли этим полотенцем, клянусь, я бы даже не увидела этого. Мне настолько было плохо. Мне главное было сделать вес. И все. Остальное не важно. Я вышла оттуда, ко мне подбегают мои секунданты с водой, и я как упала на пол с полотенцем. Сидела и рыдала от того, что сделала вес. У меня было такое облегчение. Мне в этот момент ничего не нужно было. Я даже волосы хотела отрезать. Тот мужик, который взвешивал, сказал: «Нет-нет, не нужно. Это не поможет». В первый раз, когда взвешивалась, у меня был перевес в 100 грамм. Оставался час. Я за час согнала их. И то думала, что не смогу. Я не потела просто.

– А как ты хотела волосы отрезать?

– Не налысо, конечно. Там сидели девочки, взяли у них ножницы. Ну… каре.

– Вспомни тот час сгонки.

– Меня обратно засунули в парилку – в мешочек. Там сидела. Я просто высохла. Губы – вообще: секунданты водили льдом по губам, ушам. Они были такие горячие. Если бы секунданты не водили льдом, то я бы не выдержала.

– Это был самый тяжелый стресс в твоей жизни?

– Да. Все-таки и Лиана (Джоджуа – боец UFC) была не со мной. Она контролировала всегда. А тут мне пришлось самой. Конечно, был у меня и другой стресс, который ни с чем не сравнить. Вообще ни с чем. Но это тоже тяжело было.

– Про какой стресс ты?

– Когда отец умер.

– Он поддерживал твои занятия спортом?

– Да. Куда бы я ни пошла, ему это нравилось.

– Когда твой отец ушел из жизни?

– В 2010-м.

Откровенные фотосессии? Надеюсь, этого никогда не случится.

– Твой сильный характер, то, что ты в мужском виде спорта, – это связано с ним?

– Когда я еще занималась вольной борьбой, я очень много провела сборов. Редко бывала дома. Плюс спортивная дисциплина – от этого стала самостоятельной.

– Когда у тебя спрашивали про Валери Лореду (боец Bellator), ты сказала: «Для них откровенные фотографии – это нормально». «Для них» – это кто?

– В Америке это нормально.

– Тебе предлагали такие фотосессии?

– Надеюсь, этого никогда не случится.

– Даже если это будет популярный американский журнал с крутым гонораром?

– Без разницы. Кто бы ни был.

– Ты мусульманка или христианка?

– Мусульманка.

– В первом своем бою в Bellator ты дралась в футболке. Почему?

– Да, а во втором бою у меня была маечка с завышенными шортиками. Но это не топик. Топик – выше. Почему в футболке? Мне сшили так костюм. Мне передали его быстро-быстро в Москве, и я не примеряла его даже. Кстати, мне было удобно.

– С религией не связано?

– Нет-нет. Если бы с религией было связано, то вообще нельзя выходить драться.

– У тебя на левом запястье есть татуировка на арабском. Что там написано?

– Мама. Но я уже ее свожу. Когда сделала эту тату, меня поругали брат и мама. Хотя ей было приятно. Я ее набила и чуть-чуть пожалела. Сделала летом в прошлом году в Турции, когда полетела отдыхать.

– А сводишь, потому что поругали?

– Да, типа это некрасиво. Нельзя-нельзя.

– А что сподвигло набить «мама»?

– Больше всех люблю маму. И папу тоже. Хотя многие говорили набьешь одну, пойдут вторая и третья. Ничего подобного.

В больнице сказали, что чудом выжила – столько надышаться угарным газом.

– Как тебе удается быть в жестком спорте и ухаживать за собой?

– Потому что я девушка. Никогда нельзя забывать об этом. Например, когда лечу на бой, думаю, что нужно сделать маникюр и педикюр, подготовиться, рассчитать время и подстроиться, чтобы все было красиво. Прическа, например, в последнем бою мне не понравилась. Три косички мне не пошли. Я сама это придумала, но переплетать не было смысла. Мне и так заплетали час. Я уснула с ними, на утро просыпаюсь, подушка жирная вся. Не знаю, чем их намазали. Косички пойдут тем, у кого пышные волосы. Мне, наверное, нужно было две косички. Я, например, три раза увеличивала губы. И то они сдувались. В этом нет ничего такого.

– У тебя белые ровные зубы. Это твои?

– Да, мои. Мне они не так нравятся. Я хотела виниры, но мне сказали, что они очень слабые, сползут. У меня один раз нижний зуб выпал, это было, когда отравилась угарным газом.

– Как это вышло?

– Мы были с братом у дяди. У него только закончился ремонт. И мы не заметили, что не было вытяжки в ванной. Брат быстро искупался и ушел спать. А я пока набирала ванную, сидела там, лежала, очень хорошо надышалась. Я начала вставать, и мне стало плохо. И про себя думаю, что может со мной случиться? Понимаю, что отключусь. Хотела открыть замок двери, но не успела. Там и вырубилась. Ударилась головой о кафель. Чудесным образом проснулся мой брат. Он увидел, что я не на кровати. Брат стучался, но я не открывала.

Потом приехал дядя, спросил у брата, что он делает. Дядя понял все, они взломали дверь, а я там лежала. Брат говорил, что мою кожу нельзя было натянуть наверх. Настолько была крепкая. Потом скорая приехала, откачивали.

– Ты чудом выжила?

– В городе сказали, да. Столько надышаться угарным газом… Они прокапали меня в больнице. На следующий день я уже бегала, как будто ничего не было. Это случилось лет семь назад.

Смешанные боевые искусства Боец Авсарагова рассказала, как едва не погибла от угарного газа ЧАС НАЗАД