Хабиб Нурмагомедов высмеял Конора Макгрегора, который обещает выиграть еще один пояс.

«Не бывает двух пиков. Макгрегор выходит, побеждает Дональда Серроне, выглядит как лев, а вот с топовыми оппонентами... Выглядит как испуганная курица», – припечатал Хабиб, по сообщению «Р-Спорт»

Кроме того, Нурмагомедов ответил, как он относится к трэш-току:

Смешанные боевые искусства Хабиб признался, что стал акционером UFC 4 ЧАСА НАЗАД

«Макгрегор за нас сделал всю работу? Ну вот пусть они делают за нас работу, а мы все сделаем в октагоне. Пусть готовят стол – мы придем, покушаем».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученного в проигранном поединке против Дастина Порье.

Хабиб завершил карьеру в 2020 году.

Смешанные боевые искусства 1-й менеджер Хабиба – шарлатан. Но он внес вклад в пояс UFC 7 ЧАСОВ НАЗАД