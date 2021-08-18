Хабиб Нурмагомедов высмеял Конора Макгрегора, который обещает выиграть еще один пояс.
«Не бывает двух пиков. Макгрегор выходит, побеждает Дональда Серроне, выглядит как лев, а вот с топовыми оппонентами... Выглядит как испуганная курица», – припечатал Хабиб, по сообщению «Р-Спорт».
Кроме того, Нурмагомедов ответил, как он относится к трэш-току:
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«Макгрегор за нас сделал всю работу? Ну вот пусть они делают за нас работу, а мы все сделаем в октагоне. Пусть готовят стол – мы придем, покушаем».
- В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученного в проигранном поединке против Дастина Порье.
- Хабиб завершил карьеру в 2020 году.
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