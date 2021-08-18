Хабиб Нурмагомедов выразил недоумение по поводу того, что соперником Федора Емельяненко по, вероятно, последнему бою в карьере будет сильный 36-летний американец Тимоти Джонсон, в июне оспаривавший временный чемпионский пояс Bellator.

«Федору идет 45-й год. Давайте будем честны, это не бойцовский возраст. Деньги можно заработать. Насчет соперника Федора, я сразу сказал, что Джонсон – серьезный соперник. Не думаю, что Емельяненко его выбирал. Думаю, Bellator предложил, и Федор согласился. Да, Джонсон не является топом в тяжелом весе сейчас, однако для Федора это серьезный соперник на данный момент», – приводит слова Нурмагомедова «Р-Спорт»

Федор Емельяненко – четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе по версии «Pride FC», двукратный – по версии «RINGS», двукратный – по версии «WAMMA».

Также он является четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

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