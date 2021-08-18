Судья UFC Марк Годдард обслуживал поединки Хабиба Нурмагомедова, Конора Макгрегора и других топовых бойцов. Арбитр возглавляет судейский корпус на чемпионате Европы по ММА в Казани – там он пообщался с журналистами и рассказал, как Дастин Порье душил Хабиба, кто станет следующей суперзвездой UFC из России и почему он отказался работать с одним из российских промоушнов.

«Махачев хорош, но есть другой парень»

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Марк Годдард и Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

– Вы обслуживали бой Хабиба и Дастина Порье. Как это было с вашей точки зрения?

– Это был большой бой в Абу-Даби. Хабиб снова победил, ха-ха. Мне он очень нравится, как и Дастин. Два хороших парня, настоящие профессионалы.

– Помните сложные моменты во время боя? Например, когда Дастин заключил Хабиба в гильотину. Был ли он близок к остановке?

– Нет. Думаю, гильотина была хорошей и плотной, но Хабиб попадал в такие ситуации тысячу раз во время тренировок. Хорошая попытка, но Дастин не был близок к тому, чтобы все закончить.

– Долгое время Хабиб Нурмагомедов считался главным российским бойцом UFC. Кто будет следующим первым номером из России?

– После ухода Хабиба на пенсию все в UFC говорят об Исламе Махачеве. Они друзья, бьются в одной весовой категории и тренируются вместе. Махачев очень хорош, но другой парень, который добьется много – Магомед Анкалаев. Он идет на серии побед, очень хорошо себя проявил. Если эти бойцы продолжат выигрывать, оба станут претендентами на титульный поединок. И скоро состоится бой Петра Яна с Алджамейном Стерлингом. Россия всегда будет движущей силой в ММА!

– На один из первых поединков в UFC Хабиб вышел в футболке с надписью «Если бы боевое самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу». Что можете ответить как победитель открытого чемпионата по джиу-джитсу в двух весовых категориях?

– Он просто пошутил, в этом не было ничего серьезного! Но самбо – очень серьезный вид единоборства. О Хабибе говорят как о борце, и да, он отлично борется, но сильнейшая его сторона – грэпплинг.

«Не исключено, что буду судить реванш Яна и Стерлинга»

Марк Годдард Фото: Getty Images

– Что думаете о первом бое Яна и Стерлинга и решении, которое вынесли судьи?

– Не могу оценивать решения коллег. Рефери имел несколько вариантов – он выбрал такой. Случилось то, что случилось. Мы не можем этого изменить.

– Может быть, вы будете работать на втором поединке?

– Не исключено, так как в том карде состоятся два титульных поединка. Я буду работать на этом, либо на бое Яна Блаховича и Гловера Тейшейры.

– Возможно, вы помните, как работали на поединке Романа Богатова. Он вел себя слегка агрессивным из-за вашего решения снять с него баллы.

– Ха-ха-ха! Да, помню тот странный бой. Я останавливал его раза три, и в последний – из-за нелегального колена. Богатов сильно проигрывал по очкам, он несколько раз попал Сантосу в пах – бразилец мог отказаться, и соперник получил бы дисквалификацию, но он довел поединок до победы. Это очень запоминающийся бой.

– Вы профессиональный боец в прошлом. При достойном предложении готовы возобновить карьеру на один поединок?

– Я давно ушел на пенсию, мой последний бой случился в 2007-м. С этим я покончил. Судейство причиняет психологическую и душевную боль, но не физическую. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас.

Роман Богатов, UFC 251 Фото: Getty Images

«Конор и Хабиб перешли на личности»

– 11 лет назад вы обслуживали поединок Конора Макгрегора в Cage Warriors. Тогда ирландца финишировали в первом раунде. Помните тот бой?

– Да, я работал на боях Конора много лет, видел, как он растет, знаком с его тренером Джоном Каваной. Еще тогда он отличался от других, а сейчас – тем более.

– Что думаете о словах Конора об отце Хабиба? Ирландец назвал ковид добром, которое побеждает зло.

– Сегодня я могу сказать одну вещь – я никогда больше не буду судить бои Макгрегора. У нас был конфликт с Конором, и отказаться обслуживать его бои будет профессионально с моей стороны (у бойца и арбитра случилась потасовка, когда последний судил поединок друга ирландца Чарли Уорда на турнире Bellator в 2017-м – Eurosport). Что касается его высказываний, часть образа Конора – его трешток. Но раньше он был более комедийным, без перехода на личности. А у Хабиба и Конора трешток перешел на личностные оскорбления – я не принимаю такое.

Конор Макгрегор, Дэйна Уайт, Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

– Каково это, когда руководство одного российского промоушна не соглашается с решением судей и меняет его? Известно, что в вашей практике такое было (в 2017-м Годдард отказался сотрудничать с ACB после турнира в Австрии – Eurosport).

– Это нехорошо. К сожалению, люди делают ошибки, это человеческая природа. Это уровень поединков и судейства. Люди могут оказаться не в то время и не в том месте, но для добросовестности и честности спорта, решение не должно быть пересмотрено, если его уже вынесли. Ты как руководитель организации не можешь изменять это решение на противоположное или признавать бой несостоявшимся. Это не в твоей компетенции. Я постоянно слышу упреки тренеров, которые не согласны с тем или иным судейским решением. Но если результат меняет промоутер, то ставится под сомнение его честность. И, конечно, я не могу работать с такими промоутерами.

– Когда ММА станут олимпийским видом спорта?

– Сложно сказать. Было бы неплохо, если бы ММА стали олимпийским видом спорта, но они смогут жить и прогрессировать и без Олимпиады. На чемпионате мира в Бахрейне в 2019-м приняли участие 550 спортсменов из 56 стран. Сейчас, после ковида, у нас прошел турнир в Болгарии, теперь в Казани, скоро будет в Праге, Казахстане. Для IMMAF это одна из локальных целей, которую я поддерживаю и делаю все возможное для ее достижения, но прогресс и рост популярности ММА будет и без Олимпиады. Будущее, наследие любительского ММА в наших руках.

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