Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин уверен, что смешанные единоборства придутся по душе всей аудитории Олимпиады. Габдуллин считает, что домохозяйки будут в восторге введения этого вида спорта в олимпийскую программу.

– ММА в нынешнем облике не потеряется среди других единоборств на Олимпиаде?

– Оно очень сильно выделится за счет своей многообразности. Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и бьются спортсмены ММА. В бою переплетаются несколько техник и школ. Два ударника выходят, а они абсолютно разноплановые. Каждый бой – заглядение. Если я сейчас выйду на балкон, то уже не смогу ни с кем общаться.

Смешанные боевые искусства Интервью топ-судьи UFC – о Хабибе, Яне и конфликте с Конором ЧАС НАЗАД

– Ваш прогноз, в каком году ММА будут представлены на Олимпиаде?

– Думаю, их представят в 2028 году, но как показательный вид спорта. Не нужно обольщаться и думать, что в 2028 году мы увидим, как поднимается российский флаг над головами спортсменов ММА. Это очень сложный эволюционный путь.

– На какой ступени ММА сейчас находятся?

– В середине пути. Мы смогли развить этот вид в огромном количестве стран, а это один из критериев. Второе – подписывается соглашение с ВАДА. Заходим под общие требования. Третье – вид спорта признан на уровне международных федераций как официальный.

– Большая аудитория Олимпиады – это женщины, домохозяйки. Они увидят мордобой, и для них это будет шок. Это на ОИ с имиджевой точки зрения это не повлияет?

– Женщины и домохозяйки включат и забудут о всех делах. Они позовут всю семью, детей, сядут и будут смотреть. Увидят мордобой и скажут: «Ну, наконец-то. На Олимпийских играх можно смотреть не только легкую атлетику, футбол и другие виды». Я провожу соцопрос во всех регионах, в которых я бываю. Всем очень интересно, все задают вопросы. Женщина, министр спорта, смотрела бои, села и забыла, что хотела делать, – рассказал Габдуллин во время чемпионата Европы по ММА в Казани.

Чемпионат Европы по ММА проходит с 16 по 20 августа.

В первенстве выступают 252 спортсмена из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.

Смешанные боевые искусства Хабиб: «Федору Емельяненко 45-й год. Это не бойцовский возраст» 3 ЧАСА НАЗАД