Глава Международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун заявил, что ждет поддержки смешанных единоборств со стороны президента России Владимира Путина.

«Наш спорт пока не везде узнаваем, но вместе мы боремся за повышение его узнаваемости во всем мире. Для этого нам важны такие сильные федерации, как в России, где они признаны министерствами спорта, национальными олимпийскими комитетами. Даже президент России понимает важность боевых искусств, и мы ждем от него поддержки ММА на мировом уровне. Я дзюдоист, как и Путин. Я завоевывал бронзу на Олимпийских играх и понимаю, что значит для вида спорта признание олимпийским и узнаваемость во всем мире», – сказал Браун во время чемпионата Европы по ММА в Казани.

Чемпионат Европы по ММА проходит с 16 по 20 августа.

В первенстве выступают 252 спортсмена из Армении, Бахрейна, Болгарии, Финляндии, Греции, Италии, Казахстана, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии.

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