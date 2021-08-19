Боец Bellator Диана Авсарагова в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказала, как едва не погибла 7 лет назад, надышавшись угарным газом.

«Мы были с братом у дяди. У него только закончился ремонт. И мы не заметили, что не было вытяжки в ванной. Брат быстро искупался и ушел спать. А я пока набирала ванную, сидела там, лежала, очень хорошо надышалась. Я начала вставать, и мне стало плохо. И про себя думаю, что может со мной случиться? Понимаю, что отключусь. Хотела открыть замок двери, но не успела. Там и вырубилась. Ударилась головой о кафель. Чудесным образом проснулся мой брат. Он увидел, что я не на кровати. Брат стучался, но я не открывала.

Потом приехал дядя, спросил у брата, что он делает. Дядя понял все, они взломали дверь, а я там лежала. Брат говорил, что мою кожу нельзя было натянуть наверх. Настолько была крепкая. Потом скорая приехала, откачивали.

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– Ты чудом выжила?

– В городе сказали, да. Столько надышаться угарным газом… Они прокапали меня в больнице. На следующий день я уже бегала, как будто ничего не было. Это случилось лет семь назад, – сообщила Диана.

На счету Авсараговой четыре профессиональных боя и четыре победы.

В декабре 2019 года Авсарагова подписала контракт на 6 боев с Bellator MMA.

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