Боец Bellator Диана Авсарагова в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказала, как жестко сгоняла вес и взвешивалась голой перед одним из боев.

– В последнем бою Bellator тебе пришлось раздеться. Для тебя это был стрессовый момент?

– Честно, нет. На тот момент я вообще не думала. Если бы меня не прикрыли этим полотенцем, клянусь, я бы даже не увидела этого. Мне настолько было плохо. Мне главное было сделать вес. И все. Остальное не важно. Я вышла оттуда, ко мне подбегают мои секунданты с водой, и я как упала на пол с полотенцем. Сидела и рыдала от того, что сделала вес. У меня было такое облегчение. Мне в этот момент ничего не нужно было. Я даже волосы хотела отрезать. Тот мужик, который взвешивал, сказал: «Нет-нет, не нужно. Это не поможет». В первый раз, когда взвешивалась, у меня был перевес в 100 грамм. Оставался час. Я за час согнала их. И то думала, что не смогу. Я не потела просто.

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– А как ты хотела волосы отрезать?

– Не налысо, конечно. Там сидели девочки, взяли у них ножницы. Ну… каре.

– Вспомни тот час сгонки.

– Меня обратно засунули в парилку – в мешочек. Там сидела. Я просто высохла. Губы – вообще: секунданты водили льдом по губам, ушам. Они были такие горячие. Если бы секунданты не водили льдом, то я бы не выдержала, – рассказала

На счету Авсараговой четыре профессиональных боя и четыре победы.

В декабре 2019 года Авсарагова подписала контракт на 6 боев с Bellator MMA.

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