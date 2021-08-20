Русский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заключил контракт на следующий поединок. 40-летний файтер подерется с блогером Артемом Тарасовым. Их встреча пройдет на турнире промоушна поп-MMA «Наше дело» и намечена на 18 сентября.

Бой состоится в смешанном формате. Соперники подерутся в перчатках для смешанных единоборств, но по правилам боксерского поединка. Об этом сообщили оба бойца на пресс-конференции (цитата по ютьюб-каналу Sport24).

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Впервые о встрече Емельяненко-младшего и Тарасова сообщил агент Александра Азамат Бостанов. Блогер добавил , что получит гонорар в размере 5 миллионов рублей (57 тысяч евро), брату Федора достанутся 10 млн рублей (115 тысяч евро).

За четыре следующих месяца Емельяненко подерется с Артемом Тарасовым, рэпером Джиганом, Вячеславом Дациком и Владимиром Минеевым. Последний раз Александр выходил в октагон в июле 2020 года и проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

За неделю до подписания контракта на бой с Емельяненко Артем Тарасов проиграл Тайсону Дижону по правилам бокса. Он легче нового соперника примерно на 35 килограммов.

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