Русский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заключил контракт на следующий поединок. 40-летний файтер подерется с блогером Артемом Тарасовым. Их встреча пройдет на турнире промоушна поп-MMA «Наше дело» и намечена на 18 сентября.
Бой состоится в смешанном формате. Соперники подерутся в перчатках для смешанных единоборств, но по правилам боксерского поединка. Об этом сообщили оба бойца на пресс-конференции (цитата по ютьюб-каналу Sport24).
Смешанные боевые искусства
Авсарагова: «Если бы меня не прикрыли полотенцем, я бы не заметила»
ВЧЕРА В 10:45
Впервые о встрече Емельяненко-младшего и Тарасова сообщил агент Александра Азамат Бостанов. Блогер добавил, что получит гонорар в размере 5 миллионов рублей (57 тысяч евро), брату Федора достанутся 10 млн рублей (115 тысяч евро).
  • За четыре следующих месяца Емельяненко подерется с Артемом Тарасовым, рэпером Джиганом, Вячеславом Дациком и Владимиром Минеевым. Последний раз Александр выходил в октагон в июле 2020 года и проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.
  • За неделю до подписания контракта на бой с Емельяненко Артем Тарасов проиграл Тайсону Дижону по правилам бокса. Он легче нового соперника примерно на 35 килограммов.
А. Емельяненко: «Уважаю Путина. Недовольные им – бездельники»
Следи за новостями спорта в вайбере
Смешанные боевые искусства
Боец Авсарагова рассказала, как едва не погибла от угарного газа
ВЧЕРА В 10:25
Смешанные боевые искусства
«Мужчина от природы главный». Осетинка из боев Bellator
ВЧЕРА В 10:01