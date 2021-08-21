На стадионе «Сэнфорд Пентагон» В городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) состоялся главный бой турнира Bellator 265 между спортсменами тяжелой весовой категории, в котором 41-летний российский боец Сергей Харитонов уступил 46-летнему французу Шейку Конго.

Судьба поединка решилась во втором раунде, в заключительной части которого Сергею Харитонову приходилось лишь отбиваться от серии атак Конго. В последние секунды раунда француз перевел бой в партер и провел удушающий прием, в результате которого за секунду до конца раунда российский боец постучал по настилу. Менеджер Юрий Фофанов сообщил, что Харитонов во время боя сломал руку.

Таким образом, Сергей не сумел воспользоваться шансом на получение титульного боя.

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В со-главном бою турнира Bellator 265 сошлись представители средней весовой категории 28-летний американец Логан Сторли и его 27-летний соотечественник Данте Широ. В результате 3-раундового поединка победа раздельным решением судей досталась Логану Сторли.

Все результаты Bellator 265:

Бейли Шёнфельдер – Кори Могенбург: технический нокаут (1-й раунд, 4:11);

– Кори Могенбург: технический нокаут (1-й раунд, 4:11); Арчи Колгэн – Сидни Бен Симонс: технический нокаут (1-й раунд, 4:04);

– Сидни Бен Симонс: технический нокаут (1-й раунд, 4:04); Фабио Агуйар – Тейлор Джонсон: раздельное решение;

– Тейлор Джонсон: раздельное решение; Марсело Голм – Билли Свонсон: технический нокаут (1-й раунд, 4:57);

– Билли Свонсон: технический нокаут (1-й раунд, 4:57); Дуэйн Джонсон – Девен Фишер: сабмишн (1-й раунд, 1:04);

– Девен Фишер: сабмишн (1-й раунд, 1:04); Майк Хэмел – Брюс Логан: единогласное решение;

– Брюс Логан: единогласное решение; Кит Ли – Джорнел Луго: сабмишн (1-й раунд, 5:00)

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