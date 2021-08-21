Сергей Харитонов сломал руку во время боя на турнире Bellator 265 против Шейка Конго, сообщил его менеджер Юрий Фофанов. Российский боец был вынужден сдаться на последних секундах второго раунда.

«К сожалению, бой проигран! Немного не хватило! Сергей сломал руку и уже не мог бить, соответственно и эффективно защищаться!» – написал Фофанов.

Смешанные боевые искусства Харитонов сдался в бою с Конго. Как прошел Bellator 265 3 ЧАСА НАЗАД

Сам Сергей после боя написал, что не собирается останавливаться: «Да, сегодня поражение. Будем тренироваться дальше».

Харитонов потерпел восьмое поражение в карьере при 31 победе.

Смешанные боевые искусства Александр Емельяненко и блогер Тарасов объявили дату боя 14 ЧАСОВ НАЗАД