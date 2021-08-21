Российский боец смешанного стиля Петр Ян подписал контракт на поединок в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби.

«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей», – написал Ян в твиттере.

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Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби 30 октября.

7 марта Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в результате дисквалификации, утратив титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде он нанес сопернику удар коленом в голову, что является запрещенным приемом.

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