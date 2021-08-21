Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу заключения контракта на следующий поединок. Соперником Емельяненко станет блогер Артем Тарасов. Их встреча состоится 18 сентября в рамках промоушна «Наше дело».

«Контракт подписан, придется бить детей! Посмотрите на глаза Артура Арутюняна – он уже просит меня сильно не избивать ведущего их промоушна «Наше дело». Артем, обещаю, все будет быстро, моргнуть не успеешь», – написал Емельяненко на странице в инстаграме.

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На счету Александра Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

За четыре следующих месяца Емельяненко сразится с Артемом Тарасовым, рэпером Джиганом, Вячеславом Дациком и Владимиром Минеевым. Последний раз Александр выходил в октагон в июле 2020 года, где проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

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