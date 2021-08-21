Открытый чемпионат Европы по смешанным единоборствам завершился в Казани. На соревнованиях бойцы из России завоевали 12 золотых наград.

Главой судейского корпуса на турнире работал один из лучших рефери UFC Марк Годдард – американец плодотворно посотрудничал с коллегами из России и других стран: чемпионат обошелся без спорных решений. Известный арбитр Дмитрий Валуевич также прилетел в Казань для работы на турнире – он работал как в октагоне, так и в судейской коллегии.

Для России финалы начались с разочарования – казахстанец Ерсултан Шакенбай одолел Ивана Веретенникова единогласным решением судей. Сомнений в справедливости победы Шакенбая не возникло: казахстанец запомнился зрителям уже в полуфинале, когда провел российскому бойцу Мухаммадамину Мукумову редкий прием растяжка, известный как «Сулоев стретч».

Смешанные боевые искусства Александр Емельяненко – о бое с Тарасовым: «Придется бить детей» 3 ЧАСА НАЗАД

«Болевой в полуфинале наработан многочасовыми тренировками. Удалось провести такой прием, как только подвернулся момент. Изначально занимался вольной борьбой, потом перешел в джиу-джитсу, стал тренироваться у Аслана Оспанова. Под его руководством получил хорошую базу в борьбе. Дальше перешел в ММА и проделал большую работу с тренером Нурланом Карабалиным», – рассказал Шакенбай после финального поединка. Он также отметил, что теперь нацелился на чемпионат мира, который состоится в Нур-Султане.

Первым российским победителем чемпионата Европы в Казани стал Зафаршо Шомирсаидов. В категории до 56,7 кг он одолел Шамиля Алиханова, представляющего Бахрейн. Зафаршо также выиграл единогласным решением, только второй раунд двое из трех судей оценили в пользу Алиханова.

Мощную схватку в среднем весе устроили два бойца из России – Николай Буденков и Абайоми Топе Давид Самюэль. Поединок прошел под полным контролем Давида – спортсмен отлично боролся, Буденкову было непросто совладать с соперником на канвасе. Тотальное доминирование Самюэля обернулось логичными 30-27, 30-27, 30-27 от судей.

Турниры организации IMMAF придерживаются концепции safety MMA (безопасные ММА): правила в любительских поединках отличаются от профи, как и экипировка. Поэтому в финальном карде юниоров – только одна досрочная победа. Ее оформил россиянин Гамзат Сиражудинов в категории до 120,2 кг. Он одолел соотечественника Никиту Овсянникова добиваниями в партере, закончив поединок уже в первом раунде.

А в супертяжелом весе (от 120,2 кг) еще одно золото России принес Дмитрий Бабаев. 19-летний боец мог как минимум дважды финишировать казахстанского соперника Даулета Молдаша: сначала Бабаев не довел до конца болевой на руку, а затем провел эпичный суплекс. Итог – победа единогласным решением.

«Хотел удосрочить соперника в первом раунде, но понял, что это бесполезно. Мои угловые мне сказали просто бить – я их указания выполнял. Мог бы сломать сопернику руку во время болевого? Вполне возможно. Отпустил, потому что понял, что соперник не собирался сдаваться. Понял, что впустую трачу силы. Суплекс? Да, это мой самый красивый прием. Думаю, он его надолго запомнит», – заявил Бабаев.

Все результаты юниорских финалов на ЧЕ по ММА

Теа Аресу (Болгария) – Укилай Ахметуаликызы (Казахстан) – раздельное решение (29:28, 28:29, 29:28)

– Укилай Ахметуаликызы (Казахстан) – раздельное решение (29:28, 28:29, 29:28) Иван Веретенников (Россия) – Ерсултан Шакенбай (Казахстан) – единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30)

– единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30) Шамиль Алиханов (Бахрейн) – Зафаршо Шомирсаидов (Россия) – единогласное решение (28:29, 28:29, 27:30)

– единогласное решение (28:29, 28:29, 27:30) Абай Жалаль (Казахстан) – Отабек Раджабов (Таджикистан) – единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30)

– единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30) Цветомир Тодоров (Болгария) – Николай Хитов (Болгария) – провалил медкомиссию

– Николай Хитов (Болгария) – провалил медкомиссию Абубакар Дзугуев (Россия) – Бехруз Хуршедзода (Таджикистан) – единогласное решение (28:29, 27:30, 28:29)

– единогласное решение (28:29, 27:30, 28:29) Данил Губин (Казахстан) – Досжан Косжебаев (Казахстан) – раздельное решение (29:28, 28:29, 29:28)

– Досжан Косжебаев (Казахстан) – раздельное решение (29:28, 28:29, 29:28) Николай Буденков (Россия) – Абайоми Топе Давид Самюэль (Россия) – единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30)

– единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30) Шамиль Курбанова (Россия) – Гаджи Гаджиев (Бахрейн) – единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30)

– единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30) Никита Овсянников (Россия) – Гамзат Сиражудинов (Россия ) – технический нокаут (1-й раунд, 1:28)

) – технический нокаут (1-й раунд, 1:28) Дмитрий Бабаев (Россия) – Даулет Молдаш (Казахстан) – единогласное решение (30:27, 30:27, 30:26)

Взрослые финалы стартовали с поединка польской спортсменки Магдалены Щабан – многие зрители симпатизировали девушке из-за яркой внешности. Полька без проблем вела два первых раунда с представительницей Финляндии Йенной Хорто, а затем вчистую проиграла третий, но все же выиграла золотой поединок единогласно.

Увереннейший бой провел Шамиль Магомедгаджиев. В категории до 52,2 кг спортсмен из России забрал все три раунда в поединке с Еруланом Кабдуловым – лишь один судья отдал первый раунд казахстанцу.

Многого ждали от Аян Турсын из Казахстана. В полуфинале девушка оформила мощный нокаут бэкфистом – пострадала итальянка Мартина Корради. Но в схватке за золото Турсын проиграла представительнице Бахрейна Айезе Рамос Бертользо – натурализованная бразильянка не позволила случиться еще одному яркому финишу.

Близкий бой получился в российском финале Ахмед Нуцалханов – Сулейман Бершигадов. Ахмед бился в финале ЧЕ два года назад – весь первый раунд опытный спортсмен удерживал соперника в клинче, а затем перевел бой в партер и довел встречу до решения в свою пользу.

В категории до 65,8 кг Гаджимурад Заваев встретился с бойцом, входящим в Книгу рекордов Гинесса. Салман Рамазанов провел победный поединок по правилам смешанных единоборств на вершине Эльбруса. Схватка с Заваевым прошла в стойке – после первого раунда казалось, что Рамазанов имеет шансы закончить досрочно, но соперник вовремя встряхнулся и перебил Рамазанова по очкам.

В дерби между российскими легковесами Омарасхабом Юсуповым и Усманом Абасовым победителем вышел Омарасхаб. Файтер с борцовской базой навязал свой стиль Абасову – лишь один судья засомневался в его победе во втором раунде.

Еще одну гарантированную золотую медаль Россия получила в финальном поединке женщин в легком весе. Специалист по ударке Мария Ширканова здорово держала дистанцию в противостоянии с грэпплером Дарьей Пироговой. В третьем раунде бой все же перешел на канвас, но это не спасло Пирогову. В непростом финале победила Ширканова.

Во взрослых финалах приняли участие сразу семь представителей Бахрейна. Представители школы Абдулманапа Нурмагомедова здорово проявили себя на турнире, а самыми мощными получились их противостояния с россиянами. Одно из таких – поединок бахрейнского дагестанца Султана Омарова с Денисом Зейнединовым. Обы бойца здорово проявили себя в стойке, но Денис оказался более разносторонним, за счет чего и добился победы решением судей.

Гаджимурад Багаудинов стал чемпионом мира в тяжелом весе, а на ЧЕ приехал уже как полутяж. Спортсмен не сразу освоился в новой категории, оставшись без золота на чемпионате России в Кемерово, зато в Казани он без проблем дошел до финала, где победил другого россиянина, Руслана Шидакова.

Руслан Шидаков и Гаджимурад Багаудинов Фото: From Official Website

Самое горячее чемпионат Европы оставил на последний бой: супертяж Заурбек Магомедов два раунда делал все, чтобы не попасться на болевой к Талгату Жиентаеву из Казахстану. Когда Магомедову надоело валяться на канвасе, на него лег Жиентаев: казахстанец пропустил хай-кик и серию мощных панчей.

Для России турнир прошел более чем удачно: 52 награды и первое место в двух медальных зачетах. Следующий чемпионат Европы по ММА, вероятно, состоится в Челябинске – превзойти казанские результаты будет трудно. А пока все ждут чемпионата мира, его примет Нур-Султан уже в сентябре.

Все результаты взрослых финалов на ЧЕ по ММА

Магдалена Чабан (Польша) – Йенна Хорто (Финляндия) – единогласное решение (29:28, 29:28, 29:28)

– Йенна Хорто (Финляндия) – единогласное решение (29:28, 29:28, 29:28) Ерулан Кабдулов (Казахстан) – Шамиль Магомедгаджиев (Россия) – единогласное решение (27:30, 27:30, 28:29)

– единогласное решение (27:30, 27:30, 28:29) Аян Турсын (Казахстан) – Айеза Рамос Бертользо (Бахрейн) – единогласное решение (28:29, 28:29, 28:29)

– единогласное решение (28:29, 28:29, 28:29) Ахмед Нуцаллахов (Россия) – Сулейман Бершигадов (Россия) – единогласное решение (28:29, 28:29, 28:29)

– единогласное решение (28:29, 28:29, 28:29) Маликат Куччаева (Россия) – Беатрис Консули Динис (Бахрейн) – единогласное решение (27:30, 28:29, 28:29)

– единогласное решение (27:30, 28:29, 28:29) Тыныштык Жанибек (Казахстан) – Сергей Ширкунов (Россия) – единогласное решение (29:29, 29:28, 30:27)

– Сергей Ширкунов (Россия) – единогласное решение (29:29, 29:28, 30:27) Паулина Контна (Польша) – Илария Норчия (Италия) – технический нокаут (3-й раунд, 2:31)

– Илария Норчия (Италия) – технический нокаут (3-й раунд, 2:31) Салман Рамазанов (Россия) – Гаджимурад Заваев (Россия) – единогласное решение (28:29, 28:29, 28:29)

– единогласное решение (28:29, 28:29, 28:29) Сабрина Лаурентина де Соуза (Бахрейн) – Сара Йозвяк (Польша) – единогласное решение (30:27, 30:27, 30:26)

– Сара Йозвяк (Польша) – единогласное решение (30:27, 30:27, 30:26) Омарасхаб Юсупов (Россия) – Усман Абасов (Россия) – единогласное решение (30:27, 29:28, 30:27)

– Усман Абасов (Россия) – единогласное решение (30:27, 29:28, 30:27) Мария Ширканова (Россия) – Дарья Пирогова (Россия) – единогласное решение (29:28, 29:28, 29:28)

– Дарья Пирогова (Россия) – единогласное решение (29:28, 29:28, 29:28) Рамазан Гитинов (Бахрейн) – Мурад Гусейнов (Бахрейн) – дисквалификация

– Мурад Гусейнов (Бахрейн) – дисквалификация Султан Омаров (Бахрейн) – Денис Зейнединов (Россия) – единогласное решение (28:29, 27:30, 28:29)

– единогласное решение (28:29, 27:30, 28:29) Руслан Шидаков (Россия) – Гаджимурад Багаудинов (Россия) – единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30)

– единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30) Омар Алиев (Россия) – Расул Магомедов (Бахрейн) – единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30)

– единогласное решение (27:30, 27:30, 27:30) Заурбек Магомедов (Россия) – Талгат Жиентаев (Казахстан) – технический нокаут (3-й раунд, 0:12)

Смешанные боевые искусства «Пора вернуть то, что принадлежит мне». Ян выступит на UFC 267 5 ЧАСОВ НАЗАД