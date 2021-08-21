Бойцы смешанных единоборств из России завоевали больше всех наград на открытом чемпионате Европы по ММА в Казани.

Российская команда взяла восемь золотых, восемь серебряных и 19 бронзовых медалей. Второе место в зачете заняла команда Бахрейна, которая суммарно забрала семь наград (5-2-0). Третьими стали поляки с тремя наградами (2-1-0).

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Среди юниоров медальный зачет также взяла российская сборная. Бойцы из России от 18 до 20 лет взяли 17 медалей (4-5-8). Второе место – у Казахстана с восемью наградами (2-2-4). Третью строчку заняла Болгария с тремя медалями (2-1-0). Таким образом сборная России забрала 52 медали из 92.

Соревнования проводились среди бойцов-любителей. Турнир завершился 20 августа.

Чемпионат Европы впервые проводился в России под эгидой IMMAF.

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