На турнире EFC 39 отменили главный нетитульный бой между чемпионом промоушна в среднем весе Фаридуном Одиловым из Таджикистана и бразильцем Марсио Сантосом.

Сантос получил травму в аэропорту Нижнего Новгорода. Бразилец прилетел в русский город и упал с трапа самолета. По словам очевидцев, файтер потерял сознание, его приводили в чувство на взлетно-посадочной полосе. Марсио увезли от трапа лайнера на машине скорой помощи.

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Сантос отказался сгонять вес из-за повреждения. Одилов не согласился на поединок в другой категории и снялся с турнира. Вместо таджика на коротком уведомлении выскочил Артур Гусейнов, бой с Марсио Сантосом пройдет не в средневесном дивизионе, а в полутяжелой весовой категории.

Турнир EFC 39 пройдет в воскресенье, 22 августа, в Нижнем Новгороде.

Бой Сантоса и Гусейнова станет вторым в 2021 году. В апреле на EFC 35 Марсио победил удушающим приемом во втором раунде.

Промоушн Eagle Fighting Championship принадлежит бывшему чемпиону UFC в легковесном дивизионе Хабибу Нурмагомедову.

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