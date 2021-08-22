В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 34. В главном бою вечера боец среднего веса американец Джаред Каннонье (14-5) победил по очкам соотечественника Келвина Гастелума (16-8) со счетом 48:47.

Перед боем Гастелум не смог с первого раза показать нужный вес. На сброс 110 граммов Келвину дали один час, ему хватило 30 минут, чтобы на весах был зафиксирован нужный результат.

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В со-главном бою вечера датский легковес Марк Мадсен выиграл раздельным решением судей у американского ветерана Клэя Гуиды.

Три боя турнира завершились красивыми нокаутами:

Уилльям Найт – Фабио Черант (1-й раунд, 3:58);

Беа Малецки – Жозиане Нунес (1-й раунд, 4:54);

Рузвельт Робертс – Игнасио Бахамондес (3-й раунд, 4:55).

Остальные результаты UFC Вегас 34:

Саша Палатников – Рамиз Брахимай , сабмишн (1-й раунд, 2:33);

, сабмишн (1-й раунд, 2:33); Брайан Келлехер – Доминго Пиларте, единогласное решение;

– Доминго Пиларте, единогласное решение; Луис Сальдана – Остин Линго , единогласное решение;

, единогласное решение; Александр Пантожа – Брэндон Ройвал, сабмишн (2-й раунд, 1:46);

– Брэндон Ройвал, сабмишн (2-й раунд, 1:46); Винс Пичел – Остин Хаббард, единогласное решение;

– Остин Хаббард, единогласное решение; Тревин Джонс – Сайдиокуб Кахрамонов (W), сабмишн (3-й раунд, 4:39);

Чейз Шерман – Паркер Портер, единогласное решение.

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