Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил Хабибу Нурмагомедову после того, как тот высмеял ирландца за победы над тотальными андердогами и поражения от топ-оппонентов.

«Этот парень все еще говорит? Еще одна его пресс-конференция... Ты наложил в штаны перед Дональдом Серроне, три раза бегал от него. Твой отец, упокой господь его душу, не мог поверить своим глазам, как я разделался с «Ковбоем». А ты проявляешь неуважение сначала к Серроне, а теперь – к Жозе Алдо? Ты же просто убежал. Замолкни.

Еще одна пресс-конференция? Да зачем? Ты ничего не делаешь. У тебя не хватило мужества встретиться с Серроне. Ты бегал от него, а теперь говоришь как сучка. Да Алдо в сотню раз круче тебя», – написал Макгрегор в твиттере по информации «Р-Спорт» . Но позже – как обычно – твит удалил.

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В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученного в проигранном поединке против Дастина Порье.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году.

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