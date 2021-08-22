Болельщики жестко раскритиковали экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в комментариях под фото. Представителям ислама не понравилось, что во время пресс-конференции боец отказался отвечать на вопрос о происходящем в Афганистане. Отвечая на вопрос журналиста, Хабиб заявил, что не имеет никакого отношения к этой стране.

Под последней фотографией с пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным спортсмену прилетели сотни разгневанных комментов, большая часть – с флагом Афганистана и эмодзи среднего пальца.

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«Деньги меняют людей так же, как изменили тебя», – написал th3yhate.ali.

«Ты не мусульманин», – обратился к Хабибу omid_bnd_1381.

«Ты разочаровал миллионы людей в Афганистане», – считает aqilislamkhil.

«Ты потерял фанатов из Афганистана. Теперь ты для них ничего не стоишь», – заявил shabir_esakhil.

«Ты был чемпионом для афганского народа, он поддерживал тебя и аплодировал каждому твоему триумфу. Но когда настало время быть вместе с афганцами как брат-мусульманин, ты даже не сказал нескольких слов о нас?» – возмутился bi1a14.

«Хабиб, мы очень разочарованы тобой. Мы, афганцы, не ходили на работу, чтобы посмотреть твой бой, и молились за тебя, чтобы ты добился легкой победы, а теперь, когда нам нужна помощь, ты даже не можешь сказать что-то о нашем народе? О твоих братьях-мусульманах? Тебе должно быть стыдно! Но не забывай, что Аллах видит все», – написал tayfun14575.

«Тебе должно быть стыдно постоянно говорить об исламе и Аллахе! Это то, чему тебя научил ислам? Твоя дурацкая игра важнее жизней миллионов афганцев? Ты общественный деятель, у тебя есть платформа, и вот как ты ее используешь?» – негодует wida.afz.

«Представитель талибов», – заявил shahin.ifahs.

«Человек, который использовал имя ислама для славы. Теперь, когда афганские мусульмане нуждаются в нем, он сообщает медиа, что не имеет к ним никакого отношения», – посетовал rest___in__peace.

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