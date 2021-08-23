Хабиб Нурмагомедов заявил, что боец смешанного стиля Петр Ян должен вернуть себе пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.
«1 октября проверим, в это время примем решение по бою Умара Нурмагомедова. Петр сейчас на пике, Умар только начинает. Я считаю, что Петр заберет у Стерлинга пояс. Но Умару нужно заслужить этот бой. Когда Умар придет, тогда Петра не будет уже, мое мнение», – сказал Хабиб на пресс-конференции по сообщению ТАСС.
- Петр Ян примет участие в турнире UFC 267 30 октября.
- 7 марта Ян был дисквалифицирован в бое с американцем Алджамейном Стерлингом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. В четвертом раунде он нанес сопернику удар коленом в голову в партере, что является запрещенным приемом.
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